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見兒分手15歲女友...父趁隙硬%　「3顆入珠」成定罪鐵證

▲謝姓男子去年6月間認識15歲少女，卻誘騙至摩鐵開房，以情緒用品跳蛋挑逗後發生性行為，事後總共發生3次性行為挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲陳男以拿東西為由，跑到兒子僅15歲的前女友家中性侵得逞，他下體的「3顆入珠」也成為法院判刑鐵證。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／台中報導

苗栗一名陳姓男子得知其兒子與15歲女友小霏（化名）分手，當天晚上就以要拿回工具為由約至小霏家中，在房間內飲酒聊天後，竟然強行掀衣摸胸、性侵得逞，事後小霏不堪受辱驗傷提告，一審依強制性交罪處陳男3年10個月徒刑，陳男不服上訴，台中高分院認為陳男生殖器「3顆入珠位置」與小霏下體撕裂傷痕相符，判定性侵犯行明確，駁回陳男上訴。

判決書指出，住在苗栗的陳姓男子2020年3月25日得知，讀國一的兒子因遭姑姑反對、年紀等因素，與同校學姊女友小霏分手，當天晚上就急著問女方「怎麼會分手」，並以關心、拿回放在她家的工具為由，約在小霏家附近碰面，接著騎機車載她至超商買酒後，返回她家飲酒聊天。

直到深夜，小霏因陳男有喝酒，讓他在房內休息，自己則在床上睡覺，豈料陳男竟爬上床，將手伸進小霏衣物內亂摸、強吻嘴唇，不顧她說「不要」性侵得逞，隨後馬上穿衣騎車離去。

小霏事後非常懊悔自己沒有極力抵抗，但也不敢跟別人說，期間小霏前男友還有傳紙條要求復合，小霏因遭到其父親侵犯、為此大感困擾，忍不住才對國中好友訴說，好友再向導師通報後才揭發案情。

陳男到案辯稱，那天確實有到小霏住處聊天、喝酒，但只待了20分鐘就離開，否認有發生性行為。

法院一審認為，小霏所述情節與住家附近監視器影像符合，姊姊、好友、老師等證人說法也一致，她們皆無誣陷陳男的動機，且陳男在得知小霏事發後割身體自殘，還緊張傳訊「妳為什麼要傷害自己」、「妳割手和大腿是為什麼」、「不可能沒原因，我想因該是我錯」，可見陳男有做出不好的事，依強制性交罪判處3年10個月，可上訴。

陳男不服判決上訴，主張小霏身體無其他掙扎傷害，也無法說出他身體刺青等特徵，堅決否認性侵行為，但台中高分院審理發現，小霏至醫院驗傷報告中，下體的11、2、7點鐘方向有撕裂舊傷，與陳男生殖器的入珠位置（12點鐘、3點鐘、6點鐘方向）相符，認定陳確實侵犯小霏，駁回上訴維持原判，全案仍可上訴。

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