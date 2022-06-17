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不一樣的基隆在這裡！6／10～6／19城市博覽會尋寶去

▲▼城市博覽會,正濱展區,市集,正濱海口味,美食,大基隆市特色市集。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆城市博覽會6/10～6/19，白天夜晚都精彩。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者張惠媛／基隆報導

6/10～6/19城市博覽會盛大開展，以A國門展區、B正濱展區、C海科展區、K沙灣展區環繞整個基隆為主軸，主打「整個基隆都是展場」，從白天的靜態展覽與互動體驗，到夜晚光雕秀定時展演，穿越基隆的歷史與山海景觀，透過文化、科技、美食等多重實力，點亮你從未見過的「大基隆」。

▲▼城市博覽會,正濱展區,市集,正濱海口味,美食,大基隆市特色市集。（圖／基隆市政府提供）

▲▼原住民文化會館旁廣場原民市集，由原民特色商家組成。

▲▼城市博覽會,正濱展區,市集,正濱海口味,美食,大基隆市特色市集。（圖／基隆市政府提供）

2022城市博覽會以「起點城市」為主題，將基隆之於台灣的歷史地位和重要性一一呈現，基隆不僅因海口地緣關係擁有豐富的移民文化，也有深厚的原民文化歷史，鄰近B展區正濱漁港的原住民文化會館旁廣場也推出「2022基隆市原住民族masa’opo kita假日市集」，市集攤商由基隆原民特色商家組成，現場有令人垂涎的原民美食、文創商品與農特產，也可以來體驗DIY手作、還有趣味競賽等活動，每日上午11點與下午2點30分還有樂舞團演出，熱力四射，來到正濱漁港別忘記來體驗熱情的原民文化。

▲▼城市博覽會,正濱展區,市集,正濱海口味,美食,大基隆市特色市集。（圖／基隆市政府提供）

▲▼景色迷人的正濱漁港，別錯過正濱海口味餐車市集，還沒上車的趕快！

▲▼城市博覽會,正濱展區,市集,正濱海口味,美食,大基隆市特色市集。（圖／基隆市政府提供）

來到城市博覽會，怎麼能錯過超chill的海口餐車趴踢！位於正濱漁港邊、正濱遊客中心（舊正濱派出所）戶外廣場，有匯聚多國文化風格的餐車，融入基隆海港文化，打造獨一無二的基隆限定美味，炙燒海味明太子醬熱狗堡、海海人生干貝肥牛堡、海味烏金嫩雞，超海派的作風、鮮味爆棚，還沒上車的趕快上車！「正濱海口味餐車市集」邊看海邊吃根本超享受。

6/17開始，由「大基隆。市特色市集」接棒繼續吃爆！城市博覽會期間，正濱展區壓軸登場的市集由策展人米力與慢食達人徐仲攜手打造，結合30間知名餐飲品牌，如：法朋烘焙甜點坊、珠寶和法式點心坊、臺虎精釀、欣葉台灣料理、嵜本 高級生吐司專門店⋯⋯等，每一家都是老饕的口袋名單，從大航海時代開始，跨越15世紀～21世紀，從歷史帶出基隆數百年的多元飲食文化特色及經典風味，開發獨創菜色擄獲你的胃！想一嚐生吐司海鮮盒子、香魚蛋捲、基隆福堡、還有以基隆經典醬料「馬露進」佐味的炸雞，每一款都是基隆限定，想吃可要把握機會。

▲▼城市博覽會,正濱展區,市集,正濱海口味,美食,大基隆市特色市集。（圖／基隆市政府提供）

▲▼大基隆。市特色市集結合30間知名餐飲品牌，打造基隆限定美食。

▲▼城市博覽會,正濱展區,市集,正濱海口味,美食,大基隆市特色市集。（圖／基隆市政府提供）

「大基隆。市特色市集」集合美食和市集元素，更將基隆在地風味用獨具創意的方式呈現，被國際知名旅遊網站選為「世界最棒50家咖啡館」第一名的興波咖啡，以衣索比亞古吉日曬的濃縮咖啡，搭配「馬露進」辣椒醬、新鮮水果泥，推出「港都風味」十足的甜不辣料理，帶來重磅味蕾衝擊。天淳津品以黑色的創意刈包聞名，被譽為「刈包界的精品LV」，這次城市博覽會推出「干貝黑皮堡包」，向福州傳統刈包及現代基隆福州料理致敬，厚實干貝加上鮭魚卵，街邊的豪奢的滋味令人欲罷不能。

基隆城市博覽會開展以來，讓這座雨都成為網友們熱搜目標，也翻轉了外地人對基隆的印象，來一趟城市博覽會，用雙腳走踏、將基隆的美收進眼裡，也用舌尖學一堂基隆歷史課，城市博覽會白天黑夜都精彩，你還沒來嗎？倒數計時開始中，馬上就把親朋好友約起來！

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