央行升息半碼　行政院祭補助：學貸、紓困貸款全額補貼

▲中央銀行宣布升息半碼，總裁楊金龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

美國聯準會一口氣升息3碼，央行16日宣布跟進，綜合考量國內外經濟與金融情勢，調升政策利率半碼（0.125%），穩定國內物價。但考量升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，為兼顧中央銀行貨幣政策目標並減輕部分民眾貸款負擔，因此也列出多項措施因應此次升息，減輕特定族群負擔。

（一）勞工紓困貸款升息半碼之利息全額補貼

為協助受疫情影響勞工，勞動部109年及110年開辦勞工紓困貸款，已核撥159萬件，每人貸款最高10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息。考量勞工係因經濟困難而申請紓困貸款，屬經濟相對弱勢勞工，金融機構除將持續辦理今年3月份宣布升息1碼之利息補貼外，因應央行此次升息半碼，政府將全額補貼升息半碼之貸款利息。

（二）依原貸款規定補貼利息，不受升息影響

1、就學貸款：考量在學學生尚無經濟能力，因應此次升息，教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。

2、紓困振興貸款：經濟部主管之此項貸款，包括：舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，係依郵政定儲機動利率提供補貼，故會配合央行升息，調整補貼金額，惟每家公司仍有補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬元）。

3、青年創業及啟動金貸款：由經濟部主管之此項貸款係針對金額100萬元以下的貸款，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，貸款戶之利息補貼權益不受升息影響。

（三）其餘項目則維持今年3月補貼利率

1、財政部「青年安心成家購屋貸款」原已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由公股行庫吸收半碼利息。

2、內政部政策性房貸亦已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由內政部住宅基金吸收半碼利息。

行政院強調，國內經濟成長相對穩健，惟今年1到5月消費者物價指數（CPI）年增率平均達3.04%，已連續數月高於2%，漲幅持續居高。央行升息有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。