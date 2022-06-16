日正當中日暈現蹤　台南水道博物館景色美擁最佳視野

▲台灣上空16日接近正午時分，出現了超大的日暈，許多民眾紛紛拿起手機拍下這難得的奇景上傳分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣上空16日接近正午時分，出現了超大的日暈，許多民眾紛紛拿起手機拍下這難得的奇景上傳分享，台南山上花園水道博物館占地廣大遮蔽物少，一抬頭就能看見完整的日暈全貌，且因地勢較市區平地稍高，日暈看起更大更近，幾乎像是龍罩住整個博物館園區，美景氣勢驚人，堪稱最佳觀賞視野。





在天氣晴朗、空氣品質良好且高空有卷雲的日子，就能期待日暈出現；而16日的日暈是屬於「22度暈」，且運氣好的狀況下還能看見切過太陽的「幻日環」，幻日環會隨太陽仰角而變，仰角越高，幻日環直徑越小。太陽仰角較低時，幻日環切過太陽部分接近直線，很可能就是「長虹貫日」所描述的現象。



台南市文化局表示，台南山上花園水道博物館地勢略高於市區，且地處空曠，很多氣象美景可以在此地欣賞，例如罕見的「雙彩虹」奇景，每逢午後雷陣雨季節，就能頻繁在水道博物館觀賞到，也能欣賞到完整又巨大的日暈，對於夏季到訪參觀的遊客而言，是意外的收穫。



由於日暈周圍的光源有彩虹的色彩，常吸引人停留觀察，水道博物館館方也提醒民眾，不論是觀察還是欣賞日暈時，除了注意烈日曝曬外，更要記得別讓眼睛直視太陽，避免讓眼球發生灼傷等意外。