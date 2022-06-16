黑心快篩再爆案外案　他曝大鑫資訊執行長是偽造文書累犯

▲判決書。（圖／翻攝黃揚明臉書）



記者杜冠霖／台北報導

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），經調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨。對此，媒體人黃揚明也起底大鑫資訊執行長黃南競，發現他是偽造文書累犯，更涉詐欺取財、妨害電腦使用等前科，黃表示，這次黃南競捲入黑心快篩案，「有沒有偽造申請EUA的相關文件？讓我們繼續看下去....」

黃揚明表示，涉入黑心快篩案遭收押的大鑫資訊執行長黃南競，因國民黨智庫執行長柯志恩證實黃曾經營眼鏡行，因此自己在司法系統查到的一筆判決可證實黃南競曾有偽造文書前科，且是累犯。

黃揚明指出，在進入醫優科技前，黃南競曾在淡江大學經營「驚聲眼鏡行」，但他因積欠朱姓供貨商貨款，黃原答應按月償還5萬元。但2017年4月5日，黃因擔心無法還債遭斷貨，竟偽造台灣銀行匯款單，假裝已匯款5萬元給朱，並拍下這張匯款單用LINE傳給朱男，但後來朱男向台銀查詢發現這筆款項並未入帳，才東窗事發。

黃揚明解釋，而黃被提告後，辯稱他是看到報紙的分類廣告打電話向地下錢莊借錢還債，是地下錢莊的人給他這張匯款單拍照，但不讓他帶走，因此他並不知匯款單是假的。不過，經檢警調閱他的通聯紀錄，發現他根本沒打過他所稱的那個地下錢莊的電話。且黃描述的情節與傳統地下錢莊借款的模式天差地遠，因此法院不採信其說法。

對於判決書內容，黃揚明指出，黃南競遭士林地院依偽造私文書罪嫌判5個月有期徒刑，但可易科罰金，判決書還特別提及黃是「累犯」。黃南競後來向台灣高等法院、最高法院上訴均遭駁回，全案於2020年8月判決定讞。

黃揚明表示，黃南競的前科不只這一樁，還有詐欺取財、偽造文書、妨害電腦使用等，就不一一贅述，有興趣的朋友可自行到司法院官網查閱。過去有偽造匯款單等前科，這次捲入黑心快篩案，「黃南競有沒有偽造申請EUA的相關文件？讓我們繼續看下去....」

對於快篩試劑出現次級品混充出貨狀況，調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以陸製代工次級品混充出貨，且得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，更流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元，報請新竹地檢署指揮搜索大鑫公司等5處地點，並約談黃姓男子等6人到案，漏夜偵辦中。

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入。

食藥署核准後，大鑫公司隨即以這款快篩試劑，取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，並空運進口試劑交貨，不到1個月就進口約237萬劑。