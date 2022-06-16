黑心快篩「食藥署早知情」？　綠委曝公文打臉：署長下台！

▲醫優科技5／13寫給衛福部的公文。（圖／翻攝林淑芬臉書，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），經調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨。立委林淑芬公布「醫優科技股份有限公司」13日給衛福部的發函，內容已告知該快篩靈敏度只有34 ％，且有偽冒品流入市面，林淑芬痛批，這不叫包庇什麼是包庇，食藥署長吳秀梅下台！

隨著該份快篩公文流出，媒體人黃揚明解讀，這份公文簡單來說，醫優科技公司就是吹哨者，在5／10大鑫資訊取得食藥署EUA後的5／13，就發文向衛福部警告，並向檢警告發，指稱某不肖廠商在玩「狸貓換太子」的把戲，將劣質的快篩試劑引進市面。

林淑芬表示，根據醫優科技5／13寫給衛福部的公文顯示，食藥署5／12 就有人打電話給醫優科技公司 ，詢問福樂該款快篩劑德國聯邦研究所測試結果，醫優告知該款快篩靈敏度只有34％，且有偽冒品流入市面。該公文顯示食藥署5／12就知情，「這不叫包庇什麼是包庇，吳秀梅下台！」

對於快篩試劑出現次級品混充出貨狀況，調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以陸製代工次級品混充出貨，且得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，更流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元，報請新竹地檢署指揮搜索大鑫公司等5處地點，並約談黃姓男子等6人到案，漏夜偵辦中。

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入。

食藥署核准後，大鑫公司隨即以這款快篩試劑，取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，並空運進口試劑交貨，不到1個月就進口約237萬劑。