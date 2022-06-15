▲台中今起發殯葬公會會員每家4劑快篩。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎疫情延燒，為維護防疫量能，市長盧秀燕近期啟動「溫暖助防疫」發送快篩計畫，今(15)日起陸續配發快篩試劑至台中市葬儀商業同業公會、台中市直轄市葬儀商業同業公會及台中市殯葬設施經營商業同業公會等3家公會，配發所屬公會會員共452家業者每家4劑快篩，並額外加碼提供3家公會共650劑快篩，共準備2458劑，關懷台中市殯葬業者健康。



民政局長吳世瑋表示，國內疫情仍持續嚴峻，今年全國確診死亡人數已逾3400人，殯葬人員處理確診死亡者大體時，從接體至禮儀服務過程均與遺體接觸密切，染疫風險高。

市長盧秀燕關懷所有殯葬從業人員及相關場域工作人員執行業務的職業安全，除爭取為殯葬從業人員施打新冠疫苗，提升人員防護力，也指示民政局配發從事服務確診遺體作業的殯葬公會會員及相關第一線服務人員快篩試劑，確保殯葬從業人員在工作與生活中多份保障。





吳世瑋指出，為提高發放效率，台中市生命禮儀管理處昨日已預先拆箱清點快篩試劑，每2劑分袋，今日再送交相關公會，提供各殯葬公會代為發放所屬會員。他也特別感謝台中市葬儀商業同業公會、台中市直轄市葬儀商業同業公會及台中市殯葬設施經營商業同業公會等3家公會的協助，盼能以最快的速度將快篩試劑配發至全市殯葬業者的手上，公私協力、一同防疫，共同守護市民健康。





生管處表示，今日快篩試劑已全數送達3家公會，各公會今起將依會員名冊通知會員領取，每家業者4劑，市府持續與各殯葬業者第一線從業人員，共同守護社區、守護家園及這座城市，一起努力挺過疫情。此外，生管處也會持續督促業者遵循「台中市生命禮儀管理處因應新型冠狀病毒（COVID-19）防疫應變計畫」相關規定，盡心服務往生者的同時，也要加強自身防疫措施，共同防堵疫情擴散，維護己身安全。