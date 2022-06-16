新竹8死火警今早最新畫面曝　鄰：屋主講過家家有本難唸的經

記者游宗樺、陳俊宏／連線報導

新竹市東大路一間輪胎行15日晚間深夜發生火警，導致屋內4大4小葬生火窟，僅屋主逃生，據了解，屋主的31歲小兒子陳彥翔涉嫌縱火，釀成這起悲劇。附近住戶今天（16日）一早指出，屋主跟小兒子平常相處就不和睦，屋主甚至跟人透露過「家家有本難唸的經」。

▲▼今早最新畫面。（圖／記者游宗樺攝）



附近住戶受訪指出，屋主小兒子從汽修相關科系畢業後，曾在家裡幫忙修車一段時間，但因跟家裡理念不合，之後到外面工作。附近民眾則表示，以為只是一般火警，不知道裡面竟然燒死那麼多人，嚇得要去拜拜收驚，平常那戶人家待人不錯，也很寵小孩。

屋主友人提到，15日看新聞發現房屋外觀極為眼熟，才發現是以前來光顧過的機車行，一大早特地過來關心，沒想到竟然有這麼多人被燒死，非常錯愕跟難過，現在還不敢跟屋主聯絡。

屋主友人透露，平常屋主夫妻跟兒子、女兒、兒媳婦、孫子同住，屋主女兒英文程度不錯，平日以教英文為業，兒子則是幫忙維修機車，但不知道屋主到底有幾位兒子。

▼今早最新畫面。（圖／記者游宗樺攝）



據悉，陳彥翔15日因洗碗問題跟媽媽發生紛爭，事後氣不過，跑到外面購買汽油回家縱火。由於輪胎行是鐵皮建築，大火瞬間蔓延，將位於二樓的家人全數吞噬，屋內的易燃物品也因火勢而不斷燃燒爆炸。

死者為屋主妻子、女兒、大兒子妻子、陳彥翔妻子共4名大人，以及陳彥翔的3個孩子、大兒子未滿1歲孩子，共計8人，遺體也因大火燒到難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童。

屋主大兒子是軍人，在外地當兵，得知家中起火後也趕回現場。此外，縱火的陳彥翔，事發後面無表情留在現場觀看，被警方發現後壓制在地，後因手部燒傷而送醫，目前全案依縱火罪及過失致死罪偵辦中。

▲▼陳彥翔（上）縱火導致8家人死亡，爸爸（下）一度癱軟。（圖／記者陳凱力攝）



▼這起火警造成8死慘劇。（圖／記者陳凱力翻攝）

