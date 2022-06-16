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住防疫旅館「自主防疫者」外出　需出示「2日內快篩陰性證明」

▲▼指揮中心5/20記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣目前實施入境3+4檢疫措施，後續4天自主防疫期間可有條件出門，針對住在防疫旅館的民眾，中央流行疫情指揮中心今表示，居家檢疫或居隔者在自主防疫期間，如需要外出，必須向防疫旅館業者出示其2日內快篩檢測陰性及身分證明等文件後，才能出入防疫旅宿。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，工作人員得於以入住須知、廣播或房間内張貼文宣等方式，提醒受管制對象，另外，考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應速返回防疫旅宿。羅一鈞也提醒，若自主防疫者外出未歸，防疫旅宿業者可在其外出次日上午通報地方政府，以利地方政府後續查處。

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羅一鈞提醒，包括工作及採買生活必需品或進行商務履約上班、參訪、演講、開會才可在自主管理期間外出，且應避免出入人潮擁擠場所，或與不特定對象接觸，並全程戴口罩，維持社交距離。

3天居家檢疫及4天自主防疫仍以同一地點為原則，若有必要變換地點，應向自主防疫所在地地方政府提出申請，經同意後簽具異動聲明書，才能變更地點，並以1次為限。如入境者檢疫處所為自宅或親友住所，仍須以「1人1戶」為原則，未符合者則入住防疫旅館。

▲▼防疫旅館管理指引修正重點。（圖／指揮中心提供）

▲防疫旅館管理指引修正重點。（圖／指揮中心提供）

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