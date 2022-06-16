快訊／今本土+63710！　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增63,170例本土個案，另增51例境外和168例死亡。本土個案中，各縣市都在萬例以下，以台中市9,523例最多。

今日新增63,170例本土病例，為29,845例男性、33,301例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(9,523例)、高雄市(9,316例)、新北市(7,440例)、臺南市(6,163例)、彰化縣(5,185例)、桃園市(5,066例)、臺北市(4,025例)、屏東縣(3,032例)、雲林縣(1,606例)、苗栗縣(1,605例)、新竹縣(1,462例)、南投縣(1,458例)、嘉義縣(1,323例)、新竹市(1,245例)、宜蘭縣(1,187例)、花蓮縣(888例)、基隆市(787例)、嘉義市(769例)、臺東縣(673例)、澎湖縣(262例)、金門縣(141例)、連江縣(14例)。

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指揮中心指出，今日新增168例本土病例死亡個案，為93例男性、75例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、159例具慢性病史、113例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至6月13日，死亡日期介於5月26日至6月13日。