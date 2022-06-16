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拋扯4、5隻貓！墾丁遊客疑虐貓被PO網引眾怒　警約談送屏縣府裁處

▲恆春後壁湖傳遊客虐貓，警方說明案案情　 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春後壁湖傳遊客虐貓，警方說明案案情　 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島後壁湖景區14日上午有網友拍到一家人帶著4、5隻貓，卻對牠們又扯又拋丟，疑似虐待行為影片，PO網後引發眾怒，恆春警方傳訊涉案的林姓男，訊後函請縣政府動保科處理。

▲恆春後壁湖傳遊客虐貓，警方說明案案情　 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

有網友PO網指出，「我錄的影片就已經8分鐘，現在的氣溫是32度，這家子帶了四五隻貓，每一隻都是用扯的，這是今天6/14早上11:14的事。」

影片瞬間引發眾怒，分享數字已經達到數千，網友激憤要求執法單位查到兇手，救救這些可憐的小貓。

恆春警方據報，查出這台車屬於外縣市來的遊客，並迅速聯繫上22歲的林姓男子，今天到案說明，訊後函請屏東縣政府農業處動保科依規定裁處。

根據「動物保護法」規定，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」因保護管理不當，導致所飼養動物受惡意或無故騷擾、虐待、傷害，或棄養動物，依法會處以新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處兩年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣二十萬元以上兩百萬元以下罰金。

恆春分局長林明波呼籲，依動物保護法第6條規定，任何人不得有騷擾、虐待或傷害動物之行為，請民眾勿以身試法。

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