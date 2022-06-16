「要不要鬆一下？」高雄翁當皮條客　兩度拉到警察下場曝

▲高雄王姓老翁當皮條客拉到警察。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓老翁（75歲）因疾病纏身，又無一技之長謀生，於是在高雄火車站一帶當起皮條客，碰到年輕的男旅客就詢問「少年ㄟ，要不要鬆一下？」但他在去年7、8月間，兩度拉客拉到喬裝買春客釣魚的員警，事後被依妨害風化罪嫌送辦，法官審酌他的處境，判他徒刑3個月，得易科罰金。

判決指出，去年7月21日凌晨，員警喬裝旅客在三民區河北二路與繼光街一帶巡邏時，王翁見員警獨自一人，上前攀談「要不要叫小姐鬆一下？小姐都是幼齒的，20多歲，價錢2000至3000元而已」，員警同意後，被王翁帶進河北二路某商旅，入房後，向員警收了5000元，員警立即表明身分將他逮捕、移送。

同年8月16日深夜11點，王翁又在同地點拉客，同樣遇到員警喬裝的買春客，王翁雖然有所警覺，問員警「你要找小姐喔？你是不是警察？來過嗎？要不要來？有幼齒又漂亮的」，員警假裝同意買春後，王翁帶著員警到另間旅店進行性交易。

員警等越南籍應召女入房後，付了5000元立即表明身分將他們逮捕，也同樣依照妨害風化罪嫌送辦。

高雄地院審理時，王翁坦承犯行，法官見他年事已高，又有糖尿病、心臟病、離癌等病痛，學歷、收入都不好，但因王翁有多次妨害風化前科，不符合緩刑要件，因此依圖利媒介性交罪判他徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。