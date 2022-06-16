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大陸 大陸焦點 特派現場

母肉身擋車阻兒酒駕「被直接輾過」　父大義滅親馬上打電話報警

▲▼酒駕，飲酒。（圖／視覺中國）

▲李男酒後執意移車，將母親輾過。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北十堰李姓男子今年2月酒醉之後想出門移車，他的母親為了阻止他酒駕用肉身躺在車輪前，沒想到李男竟直接輾過去，導致母親盆骨骨裂。李男的父親見狀非常憤怒馬上報警，判決近日出爐，男子被判拘役4個月、緩刑5個月、罰金7000元人民幣。

根據湖北新聞報導，今年2月過年期間，李男與父母到外面聚餐，喝了不少白酒，醉得路都走不穩，於是搭車回家。回到家附近後，李男發現有個不錯的空車位，就想把自己的車子移過去，方便下次出門。

李男的母親見狀之後，馬上跑到路中央擋車，勸告李男不要酒駕，爭執了幾句之後，母親更直接躺在車輪前面阻擋。不過，李男由於酒醉精神不集中，沒有看見母親躺在車輪前，以為前方無人，就把車子往前開，直到聽見慘叫聲才下車察看，驚見母親已被捲入保險桿下。

李男嚇得趕快倒車，並打電話叫救護車，隨後父親也出門查看，被眼前一幕嚇壞，氣得馬上打電話報警，希望能給兒子一點教訓。而經過醫院檢查，李男的母親盆骨骨裂。

法院判決近日出爐，經審理，李男犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任，但是被告人認罪認罰，可以從寬進行處理，被判處拘役4個月，緩刑5個月，罰金7000元。。

湖北十堰張灣區人民檢察院檢察官點評認為，李男父親舉報兒子酒後駕駛車輛之舉，是善意的「大義滅親」，也是對自己和他人安全及其家庭負責。

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