快訊／蔡英文、柯建銘出手　鄭宏輝喊團結：竹市提名尊重黨

▲鄭宏輝積極爭取新竹市長提名，今天透過臉書表態願「團結」。（資料照／鄭宏輝辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選戰年底登場，近日傳出，可望轉戰桃園的新竹市長林智堅有意接棒給副市長沈慧虹，而爭取提名超過兩年的行政院政務顧問鄭宏輝今（16日）正式透過臉書表態，前幾天他和總統蔡英文與民進黨立法院黨團總召柯建銘深談，言詞懇切，「我也理解總統對於整個北台灣桃竹提名的顧慮」，表示願意尊重黨的提名，盡力輔選黨考量的其他人選。

鄭宏輝表示，2022的選戰，由於疫情來襲，整個世界都變得不一樣，執政的民進黨，也要面對相當大的困難與挑戰，他在新竹深根經營超過20年，曾經受市民眷顧高票當選議員，且能多次連任，當然，也曾經面對選舉的抹黑質疑，但最後市民也多次以在所有市長候選人中的最高民調，重新給鄭宏輝肯定。

鄭宏輝直言，從過去到現在，他始終將新竹市民放在心中最重要的位置，兢兢業業，日夜經營，思考規劃市政，時刻沒有鬆懈。從去年開始的民調中，也持續的反應了市民對自己的認同，讓他可以屢屢得到最高的市長支持度。對此，他對所有支持肯定自已的市民朋友們，表達無比的感謝。

不過，鄭宏輝直言，「政治不是一人之任，而是眾人之事。宏輝立誓服務新竹市民，思考的不只是個人，而是團隊的團結」，前幾天他與蔡英文與柯建銘深談，言詞懇切，「有對宏輝長期經營的認同，有對宏輝高民意支持的肯定。然在同時，我也理解總統對於整個北台灣桃竹提名的顧慮」。

鄭宏輝稱，新竹市長提名的問題，走到這裡，「我同意也接受，尊重黨的佈局、尊重小英主席的決定」，如果最後黨提名民調最高的自己，他必全力以赴。如果黨基於北台灣整體佈局的考量選擇其他人選，他也將完全尊重，盡心輔選。

鄭宏輝表示，從一開始宣布爭取民進黨提名參選新竹市長，他的主張就是「團結、勝選」，也要呼籲所有支持民進黨、支持鄭宏輝的朋友們，一定要團結，大家一起努力，守護新竹市的進步、守護新竹市民的幸福生活。