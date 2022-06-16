傳本土MIS-A首例！　醫：成人血栓比兒童多5倍

▲目前國內沒有真正被視為MIS-A的個案。（資料圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

近期通報多起兒童多系統發炎症候群（MIS-C），而14日新增2例40多歲男性確診死亡，且死亡時間是在解除居家照護治療之後，前國健署長邱淑媞懷疑「台灣可能已經出現MIS-A（成人多系統發炎症候群）」。台中榮總內科部副主任陳怡行先前則指出，MIS-A病例診斷困難性高，血栓更比兒童多5倍。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨（15）日引述美國研究表示，MIS-A多發生在年輕族群、確診後三週，平均年齡為21歲，且有發燒、低血壓相關症狀、心臟功能低下、呼吸困難、腹瀉5項主要症狀，初步評估國內2名個案為MIS-A機率不高。

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台中榮總內科部副主任陳怡行去年11月就在疾管署線上研討會指出，比起MIS-C，MIS-A的病例中不到半數有出現皮膚、黏膜症狀，診斷困難性較高，但成人出現心肌炎和心功能障礙比兒童多1倍，血栓更是比兒童多上5倍。

陳怡行也說，MIS-A會合併多重器官侵襲，如心臟、肺臟、腎臟、神經系統、皮膚、眼睛、腸胃道等。

▼6分50秒起開始談論MIS-Ａ。（影／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

