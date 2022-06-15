　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

▲有機營養午餐公共採購論壇 新北攜手國際合辦6/17開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府到有機農場抽驗有機食材。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手國際有機農業組織，將於6月17日至19日每日下午3時至5時辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」，並邀集臺灣、瑞典、法國等各國代表，分享有機公共採購經驗。此次論壇因疫情因素，全程以線上方式辦理，並將有中英同步口譯。

新北市政府近年致力於有機、友善農業推動，且為全臺第一個全面施行有機營養午餐政策的地方政府，透過消費帶動國內有機與友善農業發展，讓新北市每年有機與友善耕作面積成長30公頃。

▲有機營養午餐公共採購論壇 新北攜手國際合辦6/17開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」各國講者。

新北市政府與有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）、亞洲地方政府有機農業促進會（ALGOA）等國際有機農業組織合作，辦理第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇，邀請瑞典、法國、南韓、日本、阿根廷等各國代表，分享各自推動有機營養午餐推動實務案例。

農業局長李玟表示，新北市政府推動有機與友善農業經驗，讓全世界驚艷，因此ALGOA特與新北市政府合作成立亞洲有機公共採購中心（ACPP），本次論壇為彼此合作的重要起始點，未來也將共同收集與推廣各國有機公共採購政策成功案例，帶動全球有機農業發展。

▲有機營養午餐公共採購論壇 新北攜手國際合辦6/17開跑。（圖／新北市農業局提供）

【更多新聞】

►台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」　基隆業者：檢討作業流程

►人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗　色屋主硬闖掐頸性侵下場曝

►詭！金山磺港漁港火燒船　竟是走私13億K毒原料案的關鍵證物

►獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩　單親兒考上6所國立大學

►快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
確診男友剛解隔！妹子猴急約戰...媽「啪一聲」全看光
快訊／戴資穎直落二快勝新加坡一姐　晉級印尼公開賽16強
「這類人」最高可領7307元！10天內入帳
鍾明軒確診「弟弟有變小」：沒在開玩笑　後遺症曝光
他左下腹突劇痛！醫照X光：「石頭滑下去」卡住了
入境3+4第一天！　她返台曝機場狀況：折騰了2小時
心繫疫情衝擊 ！自嘲「急性子」的辜仲諒　帶頭出手做了這件事
北市府再被抓公務員上班用PTT　離譜留言曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

青年創意影展「最嘉場景 action」徵件起跑！　首獎8萬獎金

嘉藥成為北德台灣第1家學術合作夥伴　打造產學一條龍

2歲女童開鎖離家獨自流連街頭　永康警沿街廣播助返家

強化台東義消火搶救災力！　38義消用汗水淚水拼得火搶班證照

台東考照上駕訓班...學費補助大優惠　還有機會把iPhone帶回家

615警察節！沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

蘭嶼鄉中油加油站首設機車排氣檢測　到檢率倍數成長

蕭府王爺聖誕千秋　沈慧虹赴水田乾德宮祝壽

615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」　北港警獲贈秘錄神器

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

青年創意影展「最嘉場景 action」徵件起跑！　首獎8萬獎金

嘉藥成為北德台灣第1家學術合作夥伴　打造產學一條龍

2歲女童開鎖離家獨自流連街頭　永康警沿街廣播助返家

強化台東義消火搶救災力！　38義消用汗水淚水拼得火搶班證照

台東考照上駕訓班...學費補助大優惠　還有機會把iPhone帶回家

615警察節！沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

蘭嶼鄉中油加油站首設機車排氣檢測　到檢率倍數成長

蕭府王爺聖誕千秋　沈慧虹赴水田乾德宮祝壽

615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」　北港警獲贈秘錄神器

宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見了

《巴斯光年》因「女女吻」被14國禁播！　克里斯伊凡發聲力挺

戴資穎30分鐘直落二快勝新加坡一姐　晉級印尼公開賽16強

精子也有「最佳保鮮期」！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

營養師傳授「台式地中海飲食法」，有效減緩長新冠

確診傷病給付變更多！最高可領7307元　10天內入帳

象魔力連2場被KO「投太甜」　兄弟仍依賴3洋投

確診男友剛解隔！妹子猴急約戰「啪一聲」慘了　媽看光：在做什麼

《超偶》歌手出道11年上通告「慘被當空氣」！　無奈認：蠻常發生的

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

地方熱門新聞

阿里山公路驚見無人機車奔馳

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

即／中壢2天內2火警！商店起火家具、骨董狂燒

搜救人員架設垂降救回

65歲中風婦染疫　6天後病死護理之家

即／台電大潭電廠工地鷹架倒塌　6男遭壓傷

南警首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

台南芒果即將開賣

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

桃園開設26處接種站　推長者第4劑接種

2歲女童獨自流連街頭警助返家

八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲測中心派員清理

南投縣發1萬8726劑公費快篩試劑予公務員

台東縣全數回收富樂快篩試劑　將退回廠商

更多熱門

相關新聞

綠營批新北議員封殺「恩恩案」　藍營反嗆：停止劣質政治操作

綠營批新北議員封殺「恩恩案」　藍營反嗆：停止劣質政治操作

新北市議會民進黨團昨提案邀請市長侯友宜針對「恩恩事件」專案報告，表決時因人數不足未能通過。民進黨質疑國民黨議員封殺專案報告、護航侯友。對此，國民黨文傳會副主委兼發言人江怡臻反批，民進黨不斷用監督之名做惡劣的政治操作，不僅扭曲事實，惡意栽贓第一線防疫同仁，民進黨才是真正愧對議員職責，對不起新北市民。

快訊／新北確診死火化指引出爐！　4措施下週實施

快訊／新北確診死火化指引出爐！　4措施下週實施

新北幕後英雄　侯友宜表揚模範績優警察

新北幕後英雄　侯友宜表揚模範績優警察

新北確診緩緩下降！侯友宜盼：醫療量能回歸醫院守中重症

新北確診緩緩下降！侯友宜盼：醫療量能回歸醫院守中重症

LIVE／新北高峰已過！單日增7857例　侯友宜說明最新疫情

LIVE／新北高峰已過！單日增7857例　侯友宜說明最新疫情

關鍵字：

新北有機農業論壇

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

快訊／今增143人死亡！本土+68939

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面