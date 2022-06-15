有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

▲新北市政府到有機農場抽驗有機食材。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手國際有機農業組織，將於6月17日至19日每日下午3時至5時辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」，並邀集臺灣、瑞典、法國等各國代表，分享有機公共採購經驗。此次論壇因疫情因素，全程以線上方式辦理，並將有中英同步口譯。

新北市政府近年致力於有機、友善農業推動，且為全臺第一個全面施行有機營養午餐政策的地方政府，透過消費帶動國內有機與友善農業發展，讓新北市每年有機與友善耕作面積成長30公頃。

▲「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」各國講者。

新北市政府與有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）、亞洲地方政府有機農業促進會（ALGOA）等國際有機農業組織合作，辦理第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇，邀請瑞典、法國、南韓、日本、阿根廷等各國代表，分享各自推動有機營養午餐推動實務案例。

農業局長李玟表示，新北市政府推動有機與友善農業經驗，讓全世界驚艷，因此ALGOA特與新北市政府合作成立亞洲有機公共採購中心（ACPP），本次論壇為彼此合作的重要起始點，未來也將共同收集與推廣各國有機公共採購政策成功案例，帶動全球有機農業發展。

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