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青年創意影展「最嘉場景 action」徵件起跑！　首獎8萬獎金

▲▼ 嘉義縣青年創意影展「最嘉場景 action」徵件首獎祭出8萬獎金 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣青年創意影展「最嘉場景 action」徵件首獎祭出8萬獎金 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2022青年創新創意影展競賽「最嘉場景 action」徵件起跑！嘉義縣政府勞青處15日舉辦徵件記者會，向全國從事影像創作青年下戰帖來嘉拍攝百工百業，15個獎項總獎金32萬，首獎獎金高達8萬，還享有3,000元旅宿優惠券。

▲▼ 嘉義縣青年創意影展「最嘉場景 action」徵件首獎祭出8萬獎金 。（圖／記者翁伊森翻攝）

影展徵求3到5分鐘紀實片，拍攝主題為百工百業態樣，徵件期間自6月15起至9月16日止，評出15個包括首獎、銀獎、銅獎、評審團獎、最佳人氣獎、最佳敘事獎等，相關競賽簡章歡迎到嘉縣勞青處「有青嘉大聲」臉書粉絲專頁查詢。

▲▼ 嘉義縣青年創意影展「最嘉場景 action」徵件首獎祭出8萬獎金 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者會邀請從坎城世界影展，以「老鷹之手」紀錄片抱回三大獎項的導演賴麗君分享返鄉拍片心得，為還原嘉義牛斗山蓮藕農民的歷史印記，邀請片中職人之一鄧素玉女士，親自來現場與翁章梁做伙蓮藕茶分享給貴賓品嘗，展現職人純樸；賴麗君說，期待透過青年影展找尋接班人，讓更多人藉由影像的傳達及感染力，看到「嘉」鄉質樸之美與深厚人文底蘊。

▲▼ 嘉義縣青年創意影展「最嘉場景 action」徵件首獎祭出8萬獎金 。（圖／記者翁伊森翻攝）

勞青處長陳奕翰指出，嘉義縣有很多逐步衰弱的產業，希望透過鏡頭記錄產業老記憶，用鏡頭聚焦嘉義，也讓不同夢想、專才的青年發揮長才，去年榮獲評審團獎的《顏梅》記錄每日凌晨2點開業準備雞肉飯的職人，及首獎《阿孝的田》訴說返鄉堅持友善農作，都足以代表嘉義職人專業和精神。

翁章梁表示，第一屆青年影展有很多好手參賽，連評審都誇讚是歷年來紀錄片競賽水準最高的，給予我們很大的信心繼續辦第二屆，這次總獎金32萬，第一名有8萬，希望吸引全國好手前來切磋，透過影像讓鄉親看見他們勞動的美。

勞青處鼓勵青年創作者，除祭出上萬獎金與住宿券，前20名完成第二階段上傳參賽影片及資料者還有500元早鳥獎勵禮券，於「有青嘉大聲」粉專分享訊息，就有機會獲得300元起商禮券及精緻好禮。

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