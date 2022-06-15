輪到你出頭！下半年「超強運3星座」出爐　「財運+桃花」大爆發

▲下半年將會有些星座遇見貴人，財源滾滾。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／林懿捷報導



今年已過了將近一半，下半年即將到來，12星座的運勢也會發生變化，星座運勢網站「星座屋」就分析指出，包括牡羊座、獅子座、處女座在內的3個星座，在下半年貴人運極旺，有的桃花朵朵開，有的財運滾滾來，運勢大好。

牧羊座

牡羊座是一個風風火火，充滿幹勁的星座，在上半年的運勢較為平淡，不過到了下半年，牡羊的貴人運將會帶來積極的轉機，會遇到一些能帶來很大幫助的貴人，這些貴人可能為牡羊座提供良好的晉升機會，引領他們走上一條更好的道路，在有貴人的協助下，牡羊座不管在事業、財運還是桃花，都將如魚得水。

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獅子座

獅子座擁有強大的成功欲，總是積極上進，勇於挑戰。上半年的獅子座處在一個蓄勢待發的狀態，累積著自己的實力等待契機。來到下半年，獅子座的貴人運飆升，將會有賞識他們的伯樂出現，帶來一個能一展長才的舞台，並且讓他們的能力獲得發揮。如果獅子座能把握住下半年的機會，事業與財運將會更上一層樓。



處女座

處女座向來對自我要求很高，雖然在上半年過得一般般，但他們依然認真對待每一件事，事情交到他們手上，都會做得盡善盡美。到了下半年，處女座的努力總算有回報了，付出將會被貴人看見，也因此能得獲得優渥的獎勵。在貴人的指引之下，處女座會找到明確的方向，發展出一條最適合的路途，在未來的運勢也會越來越順遂，好運不斷。