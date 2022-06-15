4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

▲醫師將男童的輸精管切斷。（示意圖／BannedSheepDog twitter）

圖文／CTWANT

美國日前發生一起醫療疏失。一名4歲男童因為疝氣到醫院動手術，離譜的是醫師意外切斷了他的輸精管，男孩就這樣意外被「結紮」，恐影響他餘生的生育，家人一氣之下對醫院及醫師提告。

綜合外媒報導，美國德州一名4歲男童，到德克薩斯兒童醫院（Texas Children's Hospital）動疝氣手術，醫師在手術時意外切斷他的輸精管，讓家屬直呼離譜，現在家屬要擔心他餘生生育的問題，可能要另外再動手術才能讓男童正常生育。

委任律師律師索雷爾斯（Randy Sorrels）說，生活中發生意外在所難免，不過不是發生在外科醫師切錯病患身體部位的狀況下。他認為，外科醫師這種誤切輸精管的醫療疏失，會影響男童一生。

索雷爾斯指出，醫師在進行切除手術要先進行確認，但該案件的醫師顯然沒有，所以才會切到輸精管，男孩在接受檢查時才發現，「這是罕見的疏失，儘管可能能用手術讓男童恢復生育，但還是有風險。」

對此，德克薩斯兒童醫院回應說，「院方的首要任務是照顧病患的健康與福祉，基於患者的隱私，我們不做評論。」索雷爾斯的法律團隊表示，院方雖然有道歉，但沒有承擔全部的責任。

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