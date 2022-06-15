　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

一名男童做疝氣手術，輸精管意外被切除。（示意圖／BannedSheepDog twitter）

▲醫師將男童的輸精管切斷。（示意圖／BannedSheepDog twitter）

圖文／CTWANT

美國日前發生一起醫療疏失。一名4歲男童因為疝氣到醫院動手術，離譜的是醫師意外切斷了他的輸精管，男孩就這樣意外被「結紮」，恐影響他餘生的生育，家人一氣之下對醫院及醫師提告。

綜合外媒報導，美國德州一名4歲男童，到德克薩斯兒童醫院（Texas Children's Hospital）動疝氣手術，醫師在手術時意外切斷他的輸精管，讓家屬直呼離譜，現在家屬要擔心他餘生生育的問題，可能要另外再動手術才能讓男童正常生育。

委任律師律師索雷爾斯（Randy Sorrels）說，生活中發生意外在所難免，不過不是發生在外科醫師切錯病患身體部位的狀況下。他認為，外科醫師這種誤切輸精管的醫療疏失，會影響男童一生。

索雷爾斯指出，醫師在進行切除手術要先進行確認，但該案件的醫師顯然沒有，所以才會切到輸精管，男孩在接受檢查時才發現，「這是罕見的疏失，儘管可能能用手術讓男童恢復生育，但還是有風險。」

對此，德克薩斯兒童醫院回應說，「院方的首要任務是照顧病患的健康與福祉，基於患者的隱私，我們不做評論。」索雷爾斯的法律團隊表示，院方雖然有道歉，但沒有承擔全部的責任。

延伸閱讀
確診遺體24小時火化爭議　黃珊珊：免費提供透明屍袋
禁銷石斑魚　學者：大陸長期讓利我國被慣壞
國民黨全代會八月底桃園登場　凸顯決戰北桃意涵

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
兒子長太不像！他掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩
《哆啦A夢》胖虎宣布出道　8月推出個人專輯
普悠瑪翻覆！司機員稱「有受訓沒考試」　台鐵發聲了
貓遭飼主吊起來摔！躲車底被拖出來「掛空中甩」　殘忍畫面曝
18萬人瘋抽籤！「這1檔新股」沒賣下場超慘
IG爆慘烈災情「限動滑不完」　解決方法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

北韓「窒息式務農」　每人須戴3層口罩插秧！呼吸困難暈倒田中央

日相首例！岸田文雄將出席北約峰會　宣布成立「日本版CDC」

中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

韓研究：中壯年「長新冠」風險高4倍　專家籲大規模施打這疫苗

主人不在家！狗狗用「腳底肉球」開火爐　把整間房子都燒光

5月訪日外籍旅客高達14.7萬人！創2年來新高　連2月破10萬

42歲辣媽專挑小鮮肉！　她爽曝：年輕肉體「纏綿整晚」超敢玩

報復女友提分手！　22歲男闖她家「行刑式」爆頭處決9歲女兒

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

4歲童做疝氣手術！醫師「誤切輸精管」...意外將他結紮了

北韓「窒息式務農」　每人須戴3層口罩插秧！呼吸困難暈倒田中央

日相首例！岸田文雄將出席北約峰會　宣布成立「日本版CDC」

中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

韓研究：中壯年「長新冠」風險高4倍　專家籲大規模施打這疫苗

主人不在家！狗狗用「腳底肉球」開火爐　把整間房子都燒光

5月訪日外籍旅客高達14.7萬人！創2年來新高　連2月破10萬

42歲辣媽專挑小鮮肉！　她爽曝：年輕肉體「纏綿整晚」超敢玩

報復女友提分手！　22歲男闖她家「行刑式」爆頭處決9歲女兒

每週「入境限2.5萬人」不夠賣！訂位數爆量　交通部籲鬆綁限制

防檢局：10國支持關切大陸貿易限制措施　2年連續提6次了　

台電被陰了！高雄百貨開張3周就停電　扯「台電供應問題」被打臉

後備軍人教召「第5次起有獎金」　國防部：發放5000元

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

賴智垣相隔600多天重返一軍　昨晚想了好多事

15%民眾有「白袍高血壓！」醫示警：死亡率多3成　恐增心肌梗塞風險

三寶姨大鬧彰化街頭！　地下道前鬼切迴轉「逆向擋車陣」嚇壞人

訪問中途突牽手？！湯唯嚇到朴海日　南韓網友笑翻：歐逆好可愛

陸軍257旅新制教召實彈射擊　提升基礎戰力

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

女子喝到斷片被「白衣男」撿屍　淫狼竟是70歲老爸

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　本人回應了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

奧客挑釁惹到拳王　一拳KO影片曝光

租屋慘成房東性奴　22歲女被毀容虐半年

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

俄「最美檢察長」被普丁拔官1天　就任新工作

男意外在鱷魚池洗手　被巨鱷咬掉右臂

德確診比「過去2年同期還高」！外媒酸：誰在乎？

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

快訊／今增143人死亡！本土+68939

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

今本土+68939例！2縣市破萬

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面