富樂快篩「陸製充美貨」撈黑心錢　大鑫執行長黑歷史曝

▲富樂快篩「陸製充美貨」爽賺億元，遭收押的大鑫執行長黃南競黑歷史也連環爆出。（圖／調查局提供）

記者黃宥寧／台北報導

進口商大鑫資訊公司涉嫌將富樂Flowflex快篩以中國劣質混充美國製交貨，粗估不法獲利達1億元，執行長黃南競也遭法院裁定羈押，大賺疫情財也讓黃的黑歷史跟著曝光。判決指出，黃身為時任北榮心臟外科醫師施俊哲的學生時，因不滿研發「自動化辨識系統軟體」所有權與北榮起爭執，竟與余姓學生闖入研究室刪光電腦紀錄，二審依妨害電腦罪，累犯，判處黃南競有期徒刑6月。

判決指出，擁有聰明才智的黃南競於2010年間研發「自動化辨識系統軟體」，再以該軟體為基礎，設計手術帳目紀錄系統後提供給北榮醫院，心臟外科醫師施俊哲無償使用。

2014年9月至隔年9月間止，北榮提出D卓越型跨領域研究計畫，並測試手術帳目系統是否能有效降低人力及醫材管理成本，並將該系統安裝在施俊哲位於北榮思源樓2樓辦公室公務機關電腦內，供北榮心臟外科、五官科人員基於醫療業務目的持續使用。

2018年間，黃南競因手術帳目系統的權利與北榮發生爭執而心生不滿，竟叫余姓學生闖入施醫師辦公室偷拿鑰匙，同年6月27日晚間9時許，潛入施辦公室內，將該軟體刪除，並將系統內手術帳目資料表電磁紀錄剪下、複製在自行攜帶的行動硬碟；隔天余再度侵入辦公室，確認手術帳目系統確定刪除，再刪除電腦紀錄檔記錄（Logging），北榮發現手術帳目系統無法運作，立刻調閱監視器錄影畫面報警處理，警同年9月7日持搜索票前往余男家，扣得電磁紀錄行動硬碟1個。

▼進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨，執行長遭裁定收願。（圖／調查局提供）

黃南競與余男於法院審理時，均否認犯罪，並稱2人都是施俊哲的學生，施同意他們自由進出，有權進入；黃又是陽明大學施俊哲指導的博士班學生，該電腦為陽明大學所有，配給黃南競使用，榮總對該電腦無管理權，也無使用權。

黃更表示，他是系統發明人，在2010年間已完成醫材管理條碼系統程式設計，加上與北榮未簽訂授權契約，北榮非有權使用者，當然有權收回；余則坦承是受黃指使，才進入辦公室。

二審法官認黃、余未經北榮、施俊哲同意，在北榮非上班時間，2度闖入辦公室，又未經北榮、施俊哲許可，擅自複製、刪除北榮人員因醫療業務使用而記錄在證人施俊哲辦公室電腦手術帳目系統內，依共同犯無故取得、刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪，累犯，處黃有期徒刑6月、余處有期徒刑4月，全案上訴最高法院中。

