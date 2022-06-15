曝光富樂快篩標案取得歷程　徐巧芯抓3疑點：政府讓不肖業者有機可乘

▲富樂快篩試劑。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者皮心瑀／台北報導

富樂（Flowflex）快篩試劑被爆料混充陸製快篩試劑，已流入市面逾192萬劑，不法獲利高達上億元，台北市也成為受災戶。議員徐巧芯曝光黑心快篩的標案取得歷程，並提出三疑點，「這件事情除了業者很可惡以外，指揮中心、食藥署難辭其咎」。

有民眾反映，富樂（Flowflex）快篩試劑品管線C線出不來，經調查局追查，進口商大鑫資訊涉以中國廠商代工的次級品混充出貨，各地縣市政府、軍醫局、煉油廠等單位皆受害。

徐巧芯說，當初高登小吃店被外界認為疑似「未遂」，那這家「大鑫」則是詐欺得手，而這兩家廠商都有一些共同點，像是通過衛福部核准代理進口快篩、資本額都不大、本業均與醫療器材無關。

而從標案的取得歷程來看，徐巧芯指出，大鑫最早只拿小額的案子，跟他的公司規模或許相符。2021年的第一個案子是法務部矯正署屏東監獄，因為它的報價最低而拿到案子。當時進口的是韓國製的試劑。

到2022年5月中旬快篩缺乏，生意當然越做越大，但一開始輸入的原產地都是「韓國製」，到了今年五月，突然改成輸入「美國製」，而且投標廠商都只剩下它一家，都是限制性招標。

徐巧芯質疑，為什麼2022年5月快篩大缺之後，大鑫輸入的都從韓國試劑改成美國的這款富樂？是不是早已預謀犯案、發國難財？為什麼今年五月之後中央地方即使是大規模的採購，都改採限制性招標？

徐巧芯表示，自己曾質詢衛生局，市府或是企業有快篩需求該怎麼辦？得到的回覆是，食藥署網站上有業者的電話，只要他們還有貨就可以買。有多少地方政府與企業都相信了食藥署的清單，一家一家打電話搶貨，沒想到竟然上當受騙。

除了食藥署把關不力以外，更重要的是今年五月缺快篩缺到讓各機關不知該如何是好，兵荒馬亂之下，只要你說你有貨我就信、我就買，才會讓不肖業者有機可乘。

徐巧芯感嘆，食藥署一開始對廠商的把關就不夠嚴謹，放任沒有相關經驗、資本額太小的廠商開大車，甚至只審查廠商提供的數據資料就核發EUA，未思考到可能的弊端，如今果然出包。

另外，徐巧芯也批評，指揮中心沒有超前部署購置足量快篩，因此今年五月亂成一團，中央、地方、企業分頭搶貨，連最基本的查核都先放旁邊，反正指揮中心說ok，給了業者找到發黑心國難財的機會。