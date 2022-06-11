婦陳屍鯉魚潭水庫50米溢洪道底　消防人員黑夜冒雨垂降運屍

▲失蹤婦人在鯉魚潭水庫溢洪道邊坡被發現，消防及義消展開吊掛的救援行動。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三義鄉67歲徐姓婦人本月6日失蹤，前天(9日)下午被發現躺臥在鯉魚潭水庫溢洪道邊坡，苗栗縣消防局據報趕往救援，十多名消防、義消冒著大雨在晚間將已死亡婦人的遺體拉上觀景平台，至於詳細死亡原因，有待進一步調查。

婦人日前失蹤，監視器拍到她6月6日中午出現在鯉魚潭停車場，停車場內也發現她的機車，家屬6月8日報警協尋但未尋獲，9日又向消防局求助找人，沒多久便在鯉魚潭水庫觀景台下方靠近溢洪道邊坡，發現已無生命跡象的婦人。

消防局出動三義、特搜及卓蘭分隊多名人員趕往，傍晚5點多集結展開救援，但救援對象距離平台有60公尺深，周邊的環境非常惡劣，旁邊是水庫的洩洪出水口，當時還下著間歇性大雨，救援環境相當險峻，歷時2個半小時才將婦人遺體拉上60公尺高的平台，交由警方及家屬處理。

消防人員表示，下午4點多在觀景台最下方平台先發現婦人留下的包包和鞋子，確認是失蹤婦人的物品，隨後就發現婦人躺臥在下方數十公尺的溢洪道邊坡。

▼救援環境相當險峻，歷時2個半小時才將婦人遺體拉上平台。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▼消防及義消人員冒著大雨將婦人遺體拉上平台。（圖／記者蔡文淵翻攝）

