高雄麻辣女校長拚了！各校搶掛亮眼繁星榜　她喊：看不見最重要

▲高雄鼓山高中校長在連假之前，找來學生進行輔導 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

清明連假對不少高中生來說，可以好好放輕鬆，因為透過繁星計畫或是特殊選才都已經錄取心目中的大學，但是對於高雄鼓山高中的校長廖俞雲來說，連假結束不僅要拚防疫之外，更要關心那些「大學還沒有著落」的學生，廖俞雲說：「一個都不能少」。

廖俞雲校長表示今年是新課綱的第一屆，很多的時程都很緊縮，不過就在大家在清明連假之前沈浸在透過特殊選才、繁星計畫找到自己心目中喜愛大學的時候，自己是擔心在這兩項都落空的孩子們呢？廖俞雲說：「還沒學校的孩子，後續還是被關心跟叮嚀，我們幫孩子整理了一份備忘錄，就是要讓孩子們知道，不管下一階段的選擇是什麼？學校都在這邊陪著大家」。這些投入的心力，是不容易被看見卻是重要的存在，也才是教育最大的價值。

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▲高雄鼓山高中校長廖俞雲表示「一個孩子都不能少」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山高中校長廖俞雲提醒學生們，不要屈就了自己 。（圖／記者吳奕靖攝）

廖俞雲坦言每個孩子的學習進程都不同，有些人跑得很快、或是很努力就上了大學，但是不可諱言「有些孩子更需要被琢磨陪伴，或是覺醒比較晚，但是非常有潛力，但我們想任何一個孩子都不能放掉」，其實鼓山高中是一所完全中學，也處在相對老舊的社區當中，辦學的挑戰比起市中心的學校或者是純高中來得更多元，所以學校選擇最溫柔的陪伴，讓每個孩子都有機會找到自己最成功的樣子！

廖俞雲笑著自己常跟學生分享：「不要在意所謂的榜單以及國立學校的數量，但是可以關注的是，到底你有沒有抵達你最想要去的地方，最合適你發展的科系，千萬不要屈就了自己」。

