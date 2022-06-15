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BA.4、BA.5該驚慌嗎　醫揭「這時候才更緊張」

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5遲早會進入社區，預估數個月後可能會造成下一波疫情。對此，台大前感染科醫師林氏璧則認為，對BA.4、BA.5不需要太驚慌，「等到要更緊張的時候，是下一個希臘字母被安上某一個病毒的時候。」

林氏璧15日在《有話好說》節目提到，南非在BA.1疫情之後，BA.4、BA.5明明1、2月都已經存在了，直到4、5月才燒起來一小波，跟前面四波完全不能比，「BA.4、BA.5，我個人覺得不是要輕忽它，它很可能只是插曲，真正下一個重要會席捲世界的變種病毒總有一天會出現，可能還沒出現。」

▼台灣本土疫情持續。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

林氏璧引用世界衛生組織（WHO）的資料表示，全世界現在還是BA.2為主，BA.4、BA.5開始出來一點點，而為何現在才冒出頭，前面其實被BA.1、BA.2壓得死死的，直到現在能感染的人差不多都感染完之後，這些人的抗體也有點掉下來，BA.4、BA.5才出來。

林氏璧說，BA.4、BA.5在南非再度造成重症、死亡都很有限，他覺得不需要太驚慌，「等到要更緊張的時候，是下一個希臘字母被安上某一個病毒的時候。」

WHO會依照希臘字母順序，將新冠變種病毒命名，包括一開始的Alpha、Beta、Gamma、Delta，到最新的Omicron，至今已命名13個。

指揮中心13日公布新增5例邊境攔截BA.4及BA.5境外移入確定病例，分別來自美國、土耳其、波蘭以及智利。羅一鈞說明，BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；另外，WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

▼BA.4、BA.5傳染力較高。（圖／指揮中心提供）

▲▼BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）

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