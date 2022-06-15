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快訊／「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲賈新興貼出新雷達回波圖表示，「長一條尾巴，這條尾巴移動快。」（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面幾乎觸陸！氣象專家賈新興今天（15日）在臉書表示，彰化以北沿海的地方開始下雨了。他也貼出最新雷達回波圖表示，「長一條尾巴，這條尾巴移動快，如果進來的話，會先感受雨前的冷空氣及大風。」

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋指出，鋒面目前的位置在台灣北部海面，而且幾乎已經碰觸到台灣陸地，往東北方延伸到日本南方海面，往西方延伸到中國的廣東及廣西一帶，雖然鋒面沒有直接到台灣上空，但鋒面前緣已經在海峽北部至台灣北部海面發展出對流雲系，今天上午就會使台中、彰化以北出現較明顯的降雨，西南風及地表的加熱，也會使中午過後的對流發展更旺盛。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

賴忠瑋分析，因為鋒面位置偏北，雲林以南相對於中北部的雲量較少，不過整體來說還是偏多，而且比周二不穩定，上午有局部零星短暫陣雨的機會，下午要留意熱對流的發展，降雨會增加；東半部位於西南風的背風側，天氣相對較穩定，不過宜蘭和北花蓮的雲量還是略為偏多，也有午後雷雨的機會，台東的降雨機率較低。

賴忠瑋說，這波鋒面的影響會持續到周四，周五鋒面就會逐漸遠離，天氣好轉；不過到周末，都還是會有點殘留雲系和水氣，各地還是容易有午後雷雨；下周一起鋒面會北抬到中國長江口及日本附近，台灣則會進入夏季型的炎熱天氣。

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