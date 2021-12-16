體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸

▲家屬盼大家一起尋人。（圖／翻攝「全國協尋專頁」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

桃園市體育局全民運動科李姓股長上周末獨攀中央尖山，原訂12日返家，但至今失聯5天，最後發話訊號在南湖溪山屋。消防上山搜救，目前仍無消息。參與多次山域救難的「捷克跑山獸」羅培德也被家屬找上，他以自身攀登經驗，提供消防幾處危險路段，尤其攻頂前的碎石陡坡，最容易發生山難。

「全國協尋專頁」臉書公布李男資訊，37歲、身高175公分、體重78公斤，他12日凌晨2時半登頂後沒有下山 ，家屬盼若曾與他有接觸的山友提供線索。李男朋友透露，他爬過百岳50幾座，基本都是獨攀，這次中央尖山也是獨攀。

▲▼中央尖山山勢十分險峻。（圖／資料照／台中市消防局提供）



據了解，李男平日熱愛運動，參與爬山、路跑、自由車，臉書上滿滿百岳戰利品照，最近一次是12/4爬北二段鈴鳴山縱走，沒想到這次登中央尖山卻失聯。他11日凌晨2時從台中和平區勝光登山口出發，預計12日返回桃園，直到13日中午，家屬、同事驚覺遲遲找不到人。

體育局請消防局調查，發現李男最後發話訊號在南湖溪山屋。桃園消防接獲報案聯合台中消防，派出2車9人搜救，甚至出動直升機大規模尋找，但尚未有消息。台中市消防局第二大隊副大隊長蔡石芳表示，調閱登山口附近監視設備，確認李男11日早上6時入山。

《東森新聞》報導，家屬也找上捷克跑山獸羅培德（Petr Novotny）。羅培德提供影片指，自己也縱走過中央尖山東峰，似乎和當事人路線不同，但要攻頂免不了經過碎石陡坡，初步推測可能因凌晨攻頂視線不清，導致摔落。他提供消防幾處危險路段便於搜救，希望能傳出好消息。