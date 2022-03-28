跑山獸搜救和碩蔡進國　神人級腳程曝！大南三段縱走4天半搞定

▲捷克「跑山獸」羅培德山搜經驗豐富，過去屢屢建功助失聯山友或遺體回家。（圖／羅勃依婉提供）

記者高堂堯／南投報導

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國傳出於三峽滿月圓山區失聯，家屬懸賞重金尋人，捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也自南投埔里鎮北上投入搜救，希望再度發揮豐富山搜經驗，以及過去以4天半時間完成中央山脈「大南三段」縱走的好身手，助警消人員儘速找到失蹤山友。

羅培德是在2014年參加嘉明湖步道越野賽時一戰成名，以僅僅3小時53分的破紀錄成績奪冠，登山界為之震撼；這段行程一般登山客需時2天1夜往返，專業級山友也得花上6、7小時，羅培德「奔馳的野獸」之名也不脛而走。

至去（2021）年清明連假期間，羅培德再度偕同台灣登山好手古明政，以4天半時間完成中央山脈「大南三段」縱走，而根據資深高山協作員的說法，這段有登山界「四大障礙路線」之一或「終極縱走路線」之稱的行程，一般人走完得花上10至15天，羅培德的成績被喻為「神人級」表現，他也將沿線的原始林、大草原等美景剪接成影片，與網友分享台灣的美。

▲羅培德與台灣警消救難人員合作無間。（圖／羅勃依婉提供）

「羅太太」羅勃依婉曾說，羅培德9年前初來台，平時「不是在山裡、就是在出發往山裡的路上」，常一個人整裝上山過夜，到處勘查地形、路徑，回家還孜孜不倦地下載自己和山友的足跡、研究舊地圖；外表冷靜內向、內心卻善良熱情的他，7年前也開始協助山域搜救的工作，因為體能好、腳程快、觀察力敏銳，總能一馬當先進行「快搜」，發現受困者後再轉報消防單位以專業器材施救。

而在3月19日、22日，羅培德也分別前往南投魚池鄉的水社大山、玉山國家公園沙里仙林道周邊搜救失聯山友，其中水社大山的山友順利帶回，不過另名獨攀對關山和玉山北北峰的林姓女山友不幸罹難；這次「跑山獸」再次出動協助新北市警方和消防隊，眾人都企盼在惡劣天候中仍能傳出好消息。