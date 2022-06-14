路透社：台灣球迷看「卡達世足賽」可能會被當作中國人

▲台灣人現場看卡達世界盃足球賽，很可能會被當作是中國人 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣的球迷入境卡達觀賞世界盃足球賽，簽證和專用識別卡沒有台灣人的選項，因此很可能會被當作是中國人。一名卡達官員向《路透社》表示，最近收到許多來自台灣球迷的抱怨。

根據《路透社》報導，這個問題在民主治理的台灣極為敏感，因為中國聲稱對台灣擁有主權，尤其是這個巨大鄰國聲稱台灣人是中國公民時，共容易引起台灣人的憤怒。

卡達官員一再表示，歡迎所有國籍的人來看球賽，但所有持票人必須申請用於識別球迷身份Hayya card，這也是他們前往卡達的入境簽證。

但該應用程序的下拉選單沒有提到台灣，甚至沒有提到「中華台北」一詞，台灣在大多數國際體育賽事中，都用這個名字參加比賽，以避免政治問題，即使想反映，問題聯繫表也不允許輸入台灣的國際電話撥號代碼。

《路透社》指出，台灣外交部發言人歐江安表示，負責監督卡達的「台灣駐烏地阿拉伯代表處」一直在試圖查明發生什麼情況，目前仍在等待卡達相關機構的回應。

《路透社》指出，Hayya card的專案負責人庫瓦里（Saeed Al-Kuwari）表示，系統很可能將台灣護照持有人的國籍，列為中國，「或者我們會提供替他們提供其他的處理」。但是負責人對此並沒有詳細說明。

台灣和卡達沒有外交關係，卡達和大多數國家一樣，只承認中國政府，中國尋求維護其主權主張，一直在加大壓力，要求各國和外國公司在官方文件和網站上將台灣稱為中國的一部分。

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