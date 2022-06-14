台東+787！疫情趨緩...群聚案件新增32例　校園增加131生43師

▲台東今日+787。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣14日新增787名確診者，700名民眾戶籍或居住地分在台東、87名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案23808人、居隔者1863人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至6/13下午16點為止，住院收治人數為78人、加強版集中檢疫所為44人、居家照護現管人數有3887人。

台東縣衛生局表示，本日1醫院群聚事件監測期滿無新增結案，統計縣內尚有9養護、1身障、1兒少、6監所、1醫院群聚事件監控中，今日共新增32例確診個案。養護機構部分，新增9人確診 (2員工、7住民)；監所部分新增新增22人確診 (19員工、3住民)；身障機構新增1員工確診，具有家庭群聚史；兒少及醫院部分無新增。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診131生、43師，累計共3879生、569師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

饒慶鈴縣長表示，考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，建議「COVID-19疫苗公費接種對象-第一類醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)」可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。對於經評估自身風險後有意願接種者，與第1次追加劑間隔5個月(即150天)後，接種第2次追加劑。

另外，中央流行疫情指揮中心日前公布，在入境旅客中以基因定序發現更新、在國外傳染力更強大的病毒株Omicron BA.4及BA.5，顯見疫情威脅持續存在，提醒鄉親持續防疫不鬆懈，口罩戴好戴滿、完整接種疫苗。