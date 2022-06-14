台南市體育局7月1日成立　黃偉哲宣布首任局長為陳良乾

▲台南市體育局將於7月1日成立，市長黃偉哲宣布首任體育局長人選，將由現任台南市體育總會秘書長陳良乾擔任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市體育局將於7月1日成立，14日舉辦體育局新任局長布達前見面會，由市長黃偉哲宣布體育局長人選，將由現任台南市體育總會秘書長陳良乾擔任，現場教育局長鄭新輝、民政局長姜淋煌、體育處長林義順及台南市體育總會理事長吳志祥皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲說，成立台南市體育局一直是府會所重視的，縣市合併以來，近年各項國內外重要賽事均有亮眼成績，包含最近一屆全運會、全中運及全民運之獎牌數創佳績，可見已落實推動的體育政策，感謝立委及議會議員的關心，謝謝南市體育總會的用心及體育處同仁的努力。為展現南市府重視體育發展的決心，決定將新成立的體育局長重任交付予陳良乾秘書長，期許接任後的陳局長，能以豐富的體育專業，強化體育行政量能，厚植台南運動發展的實力，為南市的體育運動創造新格局。

黃偉哲說，新成立的體育局專業組織架構包括「運動設施及產業科」、「競技運動及學校體育科」及「全民運動科」，將成為體育政策推動的鐵三角，並投入更多體育運動發展的人力與資源，希望透過更完整的組織運作及行政資源，強化台南市的體育發展，為市民打造更優質的運動環境、提升全民運動風氣、培育更多優秀運動人才、加強菁英選手照顧並積極申辦大型全國賽事及國際賽。

陳良乾自2012年起接任台南市體育總會秘書長，已深耕台南市體育發展多年，曾任中華民國體育總會副秘書長及國家運動訓練中心訓練組長，在中央、或地方均有豐沛的體育行政經驗。

陳良乾表示，他感謝市長黃偉哲的肯定與抬愛，讓他有機會為台南市的體育運動發展貢獻心力，也感謝教育局長鄭新輝在黃市長的支持下，帶領體育處推動多項突破性的體育政策，如辦理全國首創中小學馬拉松接力、建立運動選手運動傷害防護及運動科學輔助計畫、提高選手參賽交通、住宿補助及獎勵金、完成33億前瞻一期28處場館建（整）建計畫、也爭取到前瞻二期27處場館7.6億整修經費，其中包含2座全民運動館的興建。未來體育局將會延續過去累積的成果，持續向下扎根，打造台南成為健康與永續發展的幸福城市的願景。

陳良乾說，未來接任後將以「健康市民、永續城市、卓越競技」的使命，推動八大施政重點，包含「全力籌辦112年全運會」、「規律運動人口倍增，打造健康永續城市」、「健全基層運動培訓體系，強化競技運動表現」、「加強單項委員會行政效率，擬定體育發展制度」、「提升競技運動及賽會品質」、「提高運動場館經營效益，優化全民運動空間」、「提升運動產業效能」及「深化國際運動交流」。

未來台南市體育局，是全國首創結合學校體育及社會體育之體育行政機關，透過學校體育人才無縫接軌至社會體育的培育系統，深耕競技實力，也持續營造更多元友善的運動環境，包含積極設置全民運動館增進市民運動環境、建置運動場館太陽能光電設施、優化各運動場館設備等，透過更友善多元的運動環境，提升全民規律運動人口，也讓選手有更好的訓練環境，為市民打造一個健康友善的運動城市。