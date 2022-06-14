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雲林+1748　再增2間新冠確診者居家照護健康關懷院所

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（14）日新增1748例本土確診個案，分別為斗六300例，虎尾262例，麥寮140例，斗南124例，北港94例，莿桐82例，二崙79例，崙背58例，台西48例，元長46例，古坑67例，大埤41例，土庫63例，林內58例，東勢36例，四湖35例，口湖46例，褒忠30例，水林27例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，新增1748例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-98歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1170人、確診者居家照護在管中有7433人。統計至6月13日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10742人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19524人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計73確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共42949例，其中累計73例為死亡。今日新增1名死亡確診個案，是一位70多歲女性，有高血壓、糖尿病、心血管疾病、腦中風等慢性病史，已完整接種3劑COVID-19疫苗，於6/9死亡，經由疾管署判定今日公告。

衛生局指出，雲林縣提供 COVID-19確診者居家照護健康關懷院所新增2間，累計合計74間，目前雲林計有6大責任醫院、14間幼兒專責診所、54間地區醫院及基層診所含孕產婦照護院所加入確診者居家照護方案，每天會以通(視)訊方式關懷確診者身體狀況、症狀評估與提供醫療諮詢服務等。

74間健康關懷院所詳細資訊，請鄉親上網至雲林縣政府網站→雲林COVID-19訊息一站式平台→醫療照護/領藥（網址： https://www.yunlin.gov.tw/cp.aspx?n=14922）查看。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1784例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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