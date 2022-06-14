快訊／新北2機車對撞1死1重傷　越堤道3個月內已2人撞車亡

▲▼蘆洲越堤道2機車對撞，1人死亡，1人重傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區環堤大道二號越堤道口，14日中午12時許，41歲潘姓男子騎乘紅牌大型重機行經路口，與22歲鄭姓機車騎士發生對撞，2人重傷倒地，潘男經送往新光醫院急救，1時40分宣告不治。鄭男送往台北榮總，目前正與死神拔河中。據悉，事故地點是當地重大事故熱門地，今年（2022年）3月1日，小貨車對撞外送機車騎士，當場死亡，轄區蘆洲警分局也將對此路段進行重點取締。