長照機構4月以來已有616死！　今年累計逾3萬多住民染疫

▲衛福部社會及家庭署署長簡慧娟。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布住宿型長照機構染疫情況，從今年1/1截至6/12，確診住民人數有30,420人，4/1起中重症送醫者有2,665人，截至6/12為止，總共有616人染疫死亡。而在投藥方面，目前投藥率已經達到86%，所有醫師都能及時及早投藥。

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▲住宿式服務機構確診住民投藥情形。（圖／指揮中心提供）



社家署署長簡慧娟說明，從今年1/1~6/12為止，確診的工作人員數是7972人，裡面包括所有長照機構、護理之家、精神照護復健機構以及社福兒少身障老人等社福住宿型機構。

從今年1/1~6/12為止，累計30,420名住民染疫，其中4/1起因為中重症送醫的有2,665人，確診個案送醫後死亡的人數從4/1~6/12累計有616人，6/1~6/12號的新增死亡人數是264人。

而在投藥方面，6/6~6/12確診的住民且安置在機構裡的，整體上有5,364人，其中經醫師開立抗病毒藥物的有4,629人，所有的占比佔了所有確診人數86%，目前所有的醫師在開藥部分都已經非常的即時跟及早投藥，讓住民比較可以即時的恢復健康，也比較不會轉成中重症。

▲住宿式服務機構通報統計。（圖／指揮中心提供）