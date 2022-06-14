6月嬰尿布疹...糊塗媽買成藥狂擦7天　小雞雞反腫脹「整片紅」



▲台中一名媽媽購買成藥幫寶寶擦尿布疹，結果症狀加劇。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導



成藥不能亂擦，最好是要問過醫師！台中一名媽媽帶著6個月大男嬰趕緊到醫院就醫，說寶寶身上出現大面積類似「灼傷的症狀」，醫師一看發現寶寶從小雞雞到屁股大面積部分，原本是尿布疹症狀，媽媽逕自到藥局買成藥擦，一次就擦了7天，不但沒改善反而變成刺激性皮膚炎，紅通通一片。





▲寶寶屁股跟生殖器都有大片症狀。（圖／記者許權毅翻攝）



茂盛醫院皮膚科主任鍾佩宜表示，上月一名媽媽帶著6個月大男嬰來就醫，一脫下尿布讓皮膚科主任鍾佩宜跟護理師們都嚇一大跳，因為男孩只要有包尿布的區域，出現大面積像火灼傷的症狀，甚至皮膚有出現脫屑跟脫皮。





▲台中茂盛醫院皮膚科主任鍾佩宜，解釋寶寶換尿布注意事項，避免尿布疹。（圖／記者許權毅拍攝）



鍾佩宜一問才知道，媽媽發現寶寶有尿布疹症狀，自行到家裡附近購買成藥來擦，不料越擦越嚴重，每次換尿布都擦一次，就這樣一連擦了7天，甚至以為是症狀加劇，發現狀況不對勁才來就醫，所幸醫師開出弱效類固醇藥膏，寶寶在患部塗抹二周內狀況就完成改善。





▲鍾佩宜透露，該名媽媽使用成藥擦了7天，誤以為是尿布疹症狀加劇。（圖／記者許權毅拍攝）



鍾佩宜補充，這類狀況就是局部紅腫刺激性皮膚炎，因為夏天尿布疹經常出現，但該名媽媽購買的成藥有樟腦、薄荷跟精油，雖能暫時壓住症狀，但寶寶皮膚敏感脆弱、吸收力好，有含上述成分會過度刺激才出現這種狀況，不建議2歲以下嬰幼兒使用這類成藥。

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