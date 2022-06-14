羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心昨公布新增5例邊境攔截BA.4及BA.5境外移入確定病例，分別來自美國、土耳其與波蘭，明起入境檢疫「3+4」將上路，指揮中心雖在邊境設下2大關卡，但醫療應變組副組長羅一鈞仍坦言，「病毒遲早會進入社區」，而以Omicron亞型推估，預計要有數月才有可能造成下一波疫情。

羅一鈞昨指出，攔截到的5例個案，身體狀況多屬無症狀或輕症，其中60多歲女性出現喉嚨痛，另外40多歲男性則有嗅味覺異常，其餘3位沒有相關症狀，也安排周圍接觸者進行採檢，目前仍未見有擴散情形。羅一鈞今補充，其中一名同行者快篩陰性，但仍安排到醫院進行PCR採檢，結果尚未出爐。

羅一鈞表示，國內遲早會驗出本土BA.4、BA.5，雖然已在邊境設下關卡，但變異株仍有幾%的機率會進入社區，呼籲國人口罩戴好，才能減少傳播給家人的機率。

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羅一鈞昨說明，南非自去年11、12月流行BA.1後，一直到今年4、5月才出現下一波疫情，歐美則是在春節前約12月、1月流行BA.1，目前還是BA.2流行態勢，針對BA.1、BA.2群體免疫保護效果應會有至少3～4個月，才有機會出現下一波疫情，甚至更久。

今日數度被問及新變異株入侵社區時也補充，目前BA.2仍在社區流行，每天都有數以萬例個案，BA.4、BA.5與目前流行株並無巨大變異，國人交叉保護力在接種第二、三劑抗體保護力都在載的狀況下，不會快速轉換為主流病毒株，預估此波疫情不會像當時Delta轉換為Omicron一樣，在數周內演變出大規模社區疫情。