海地特奧會代表團赴美參賽「7人集體失蹤」　他回國前夕人間蒸發

▲ 奧西歐拉郡警方公開失蹤人員姓名及資料。（圖／Osceola County Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022年美國特殊奧林匹克運動會5日至12日在佛羅里達州舉行，海地代表團6名選手6日傳出在比賽期間神祕失蹤，歸還飯店鑰匙後留下行李，人卻消失不見。4天後又有一名海地代表團成員在搭機回國前夕離奇消失，使得失蹤人數上升至7人。

美國特奧會5日在佛州奧蘭多市及周邊地區開幕，有來自美國及加勒比海國家的5500名選手及教練參加，沒想到隔天海地拜表團就有6名成員集體消失。他們最後一次露面是當天下午出現在其中一座比賽場館，失蹤前都歸還飯店鑰匙，行李則留在房內。

根據奧西歐拉郡（Osceola）警長辦公室，失蹤者為18歲的Oriol Jean及Anderson Petit-Frère、19歲的Peter Mianovich Berlus、20歲的Nicholson Fontilus、24歲的Steven son Jacquet及34歲的Antione Joseph Mithon。

6人人間蒸發4天後，奧西歐拉郡警方指出，患有智力障礙的 25歲海地足球選手威爾金斯（Louis Jacques Wilguens）也失蹤。他最後一次被人看見是在11日下午，在奧蘭多附近的迪士尼全明星運動度假村下車，原定12日凌晨飛回海地，但下車後不見蹤影。

美國特奧會主辦單位表示，他們離開賽事的原因目前尚不清楚。警方在社群媒體上公開7人的照片及資訊，希望民眾協助尋找，其中僅威爾金斯是運動選手，其餘皆為工作人員。

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