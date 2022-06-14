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社會 社會焦點 保障人權

小四男童喊同學「賤人」挨告　法院認定「亂取綽號」判免賠

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小四男童控訴被同班同學稱「賤人」還被霸凌，法院判對方無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名國小4年級男童控訴被同班同學稱「賤人」，對方還帶頭排擠霸凌，父母得知後向其求償20萬元。高雄簡易庭認為同學是出於戲謔角度，替男童亂取綽號覺得很有趣，認定未侵害受害者名譽，判決免賠。

受害者小明（化名）與父母主張，在3、4年級時，被同班同學小城（化名）霸凌，私底下稱呼他「賤人」，還會寫有負面情緒的仇恨紙條給他，害小明罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，向學校申請轉班後通過。

小明表示，小城的霸凌行為已經讓他有學習上之困擾及精神上之痛苦，稱自己「很自大、賤人」，也侵害到名譽權，因此向小城一家人請求賠償20萬元。

小城則是承認的確有與某位同學私底下以「賤人」稱呼小明約5次，是因為覺得小明太自大，但他從未在公開場合張揚或是當面稱呼小明；針對霸凌事件，學校評議已經認定小城霸凌行為不成立，小明轉班是因遭到其他同學霸凌，且小明自幼稚園大班就有身心科就醫紀錄，患有適應障礙症一事與小城無關。

法院認為，小城事發時僅是小四學生，學校從未教導過「賤人」的真實意義，小城應不懂字彙意思，從懵懂無知之學童角度來看，其等只會覺得亂取綽號很有趣，應無須放大到成人世界的「不法侵權行為」評價；經查國小調查資料，小明實際上更受同學親近，也無出現被邊緣化之情事，因此駁回小明一家人告訴，可上訴。

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