竹市YouBike 2.0下月啟用　為新竹棒球場開打暖身

▲重建後的新竹市立棒球場是竹竹苗唯一符合職棒規格球場，即將投入下半季職棒賽事。（圖／新竹市政府提供）

圖、文／新竹市政府提供

新竹市政府投入12億重建新竹市立棒球場，打造竹竹苗唯一職棒規格球場，即將於7月底開打首戰，投入下半季職棒賽事。因應賽事人潮，新竹市公共自行車也啟動升級YouBike 2.0計畫，沈慧虹副市長9日視察表示，賽事開打預計吸引大票民眾觀賽，市府將與微笑單車攜手於賽事期間備妥足夠車輛，提供便利的交通服務。



沈慧虹副市長表示，市府今年啟動YouBike 2.0升級計畫，除了既有50站共站營運，更增設20處全新站點，首波7站設置學校周邊，包含鄰近棒球場的民富國小，預計7月中旬啟用。賽事期間除擬妥交通配套措施，也請微笑單車機動備車，提供便利的交通服務，以紓解周遭停車空間不足問題，並鼓勵外縣市球迷除搭乘接駁車前往棒球場。

▲沈慧虹副市長視察棒球場站Youbike2.0工程。（圖／新竹市政府提供）

沈慧虹副市長指出，Youbike 2.0車身輕巧、取車方式多元，使用上更方便、更省力，原本是1.0的會員也不必重新註冊。新設20站採三階段建置及營運，除首波7站外，第二階段設置商圈與機構共5處，預計8月營運；第三階段則設於觀光景點共8處，預計9月營運。

▲新竹市Youbike 2.0增加全新20站點。（圖／新竹市政府提供）

交通處指出，全市目前建置65處YouBike站點（含新竹科學園區15站），共計1,540輛車，今年新設20站點、明年預計再建置34站，屆時全市累計達119站，而舊有1.0系統也將於明年全部轉換為2.0系統。市府將持續蒐集各方建議，評估增設站點，讓市民生活品質與交通便利性再升級。

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