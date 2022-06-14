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「銀膠菊」蔓延危害！　黃偉哲提醒路邊的野花不要採

▲「銀膠菊」被視為國際毒草，對環境適應性強、生長迅速，嚴重危害台灣本土原生植物生存空間及自然生態體系，需要大家共同防除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「銀膠菊」被視為國際毒草，對環境適應性強、生長迅速，嚴重危害台灣本土原生植物生存空間及自然生態體系，需要大家共同防除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「銀膠菊」葉片酷似艾草，花開時類似花材滿天星，易造成民眾誤認採集，台南市長黃偉哲建議民眾，可利用觀葉辨識，艾草葉子背面有白色絨毛看起來是灰白色，搓揉具有濃郁香味；而銀膠菊葉背則呈淡綠色但無香等特徵作辨別。

台南市政府農業局長李建裕表示，銀膠菊並無相關研究報告指出會造成人類因呼吸造成肝臟和遺傳病變等疾病，但其腺毛、短柔毛及花粉仍可能引起部分民眾及家畜過敏反應，民眾防除時只要著長袖上衣、戴上手套及口罩，接觸後儘速洗手，無須過度擔憂。

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▲「銀膠菊」被視為國際毒草，對環境適應性強、生長迅速，嚴重危害台灣本土原生植物生存空間及自然生態體系，需要大家共同防除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李建裕指出，銀膠菊為一年生草本植物，以人力或機具拔除後焚毀為佳，而大面積農地、閒置荒地可用農耕機具翻除，最好連續翻土2至3年，以抑制土壤中的種子生長。拔除後植株可先置於黑色垃圾袋中悶腐或乾燥，後送垃圾車焚燬。公有地之銀膠菊，由土地管理機關權責防除，公所轄內公園、農路兩側大面積危害，可提報農業局協助防除。

▲「銀膠菊」被視為國際毒草，對環境適應性強、生長迅速，嚴重危害台灣本土原生植物生存空間及自然生態體系，需要大家共同防除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

保育科長朱健明說，民眾自家庭院及空地，則仰賴全民參與自主防除。為抑制銀膠菊蔓延，履勸仍未防除自家銀膠菊者，可依台南市空地空屋管理自治條例第四條及第九條未刈除逾一定高度之雜草處以罰鍰。

▲「銀膠菊」被視為國際毒草，對環境適應性強、生長迅速，嚴重危害台灣本土原生植物生存空間及自然生態體系，需要大家共同防除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲籲請民眾，檢視自家土地是否有銀膠菊，以早春開花前防除效果最佳；一旦發現隨即拔除，以免種子落至土壤蔓延。鄰近道路空地若有銀膠菊，可通報各區公所或農業局通報專線0800-241314協助處理。讓我們一同維護居住環境及生態資源！

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