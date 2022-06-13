南韓樂透219億頭獎「50注中獎」！破當地紀錄　網疑：50人被雷擊？

▲樂透示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

中樂透頭獎這種好事對大多數人來說，絕對是一輩子也無法實現一次的事，不過南韓最新一期樂透開獎，頭獎竟有多達50注中獎，創下當地自2002年12月開始發行彩券以來，最多幸運兒中頭獎紀錄，而原本219. 28億韓元（約新台幣5億元） 的頭獎獎金，每注最後可分得4.38億韓元（約新台幣1000萬元），引發網友關注。

根據《韓聯社》、《東亞日報》報導，南韓樂透玩法為45個號碼中選6個，第1019期頭獎號碼由小到大分別為1、4、13、17、34、39以及特別號6，如果所有號碼都匹配就能獲得頭獎，中5個號碼並對中特別號獲得二獎，若5個號碼全中，但未對中特別號，則可獲得三獎。

▲南韓第1019期樂透開獎結果。（圖／翻攝自南韓樂透官網，點圖可放大）

當地企劃財政部彩票委員會12日統計，11日開出的第1019期樂透頭獎共有50注中獎，其中自選號碼有42注，電腦選號6注、自選號碼搭配電腦選號則有2注，而此次頭獎中獎注數也創下最高紀錄，此前的記錄是2013年5月18日的第546期，當時有30注中得頭獎。

報導指出，第1019期頭獎金額為219. 28億韓元，但由於中獎者眾多，可獲得金額也大幅減少，最終每注可分得4億3856萬5140韓元。另外，該期二獎也有75注中獎，比上一期多出62注，三獎則有5823注中獎，是上一期的2倍之多。

對此，不少網友對於這次開獎結果感到相當不可思議，紛紛質疑「如果中彩券的機率比被雷擊還低，那麼上周就有50人被雷擊」、「這真的沒有人為操縱的可能嗎？」對此，彩券相關負責人則回應，「中頭獎的機率雖只有814萬分之一，但這真的就只是巧合。」

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