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快訊／中壢泰豐輪胎傍晚火警濃煙竄天！空汙陰影又現

▲泰豐輪胎傍晚傳出火警濃煙竄天。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲泰豐輪胎傍晚傳出火警濃煙竄天。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢泰豐輪胎甫於5年前發生大火，13日傍晚又傳火警濃煙竄天，消防局據報趕往灌救，現場為戶外堆放輪胎起火，目前火勢已得控制，並通報環保局前往現場稽查空污問題，但目擊網友謔稱，「以為歷史回顧」、「火險應該保很高」。

▲▼火勢在消防人員全力灌救下迅速獲得控制。（圖／桃園市政消防局提供）

▲▼火勢在消防人員全力灌救下迅速獲得控制。（圖／桃園市政消防局提供）

▲▼火勢在消防人員全力灌救下迅速獲得控制。（圖／桃園市政消防局提供）

位於中壢區中華路二段的泰豐輪胎廠於2017年元月17日下午15時39分許發生大火，佔地3000坪廠房有一半陷入火海，濃煙竄天好像一條黑龍，遠在數10公里可見，火勢延燒至晚間21時許才撲滅，不但工廠損失約8億元，火警造成空污問題也遭環保局重罰。

未料，下午17時30分許，堆積在戶外輪胎突然起火燃燒，濃煙立刻竄上天際，桃園市政府消防局獲報出動消防人員35名、消防車12輛、救護車1輛前往灌救，所幸火勢迅速在幾分鐘獲得控制，亦無人員受困受傷，但同時通報環保局前往現場稽查空污問題。

由於5年前大火令民眾印象深刻，目擊網友表示，「以為歷史回顧」、「火險應該保很高」、「又燒了，肯定是故意」、「傻眼就他家這麼容易燒起來」、「輪胎又要漲了」。

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