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學校因疫情暫停實體課　教育部擬補償團膳業3億元停餐損失

▲▼教育部外觀。（圖／資料照／記者賴映秀攝）

▲教育部外觀。（圖／資料照）

文／中央社

各縣市因應疫情暫停實體課，影響營養午餐供應。教育部今天表示，將補償5至6月團膳及食材廠商配合防疫停餐的食材損失成本，預估補償經費達新台幣3億元。

各縣市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情程度不同，暫停實體課的標準也不一，進而影響校園營養午餐的團膳業者營運與備料，也讓團膳業受到衝擊。

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教育部今天發布新聞稿指出，依據民國109年11月13日修訂的「學校外訂盒（桶）餐採購契約範本」，因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。

教育部表示，今年5月起，各縣市因應疫情狀況，逐週宣布暫停實體課程，造成臨時且持續的區域性停課，影響團膳及食材廠商停止供餐，導致食材成本費用損失，學校通知暫停相關供餐及食材供應，應依契約補償廠商。

考量各縣市及學校恐無力負擔該項經費，教育部提到，經各界與朝野黨團來函關心與建議，將由中央協助地方政府及教育部所轄學校，補償5至6月團膳及食材廠商，因配合政府及校園防疫措施停餐，導致已備食材損失成本費用，並參採食材成本的計算補償核實支給，預估補償經費3億元。

教育部指出，高中以下學校團膳及食材廠商食材損失費用補償，由各地方政府彙整所轄學校所需經費後，向國民及學前教育署提出經費申請；教育部主管學校所需經費，則由學校向國教署提出經費申請。

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