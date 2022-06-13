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社會 社會焦點 保障人權

疫情宅家上網釀個資破口　狂接投資詐騙電話...刑大曝3招防詐

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市政府警察局刑事警察大隊統計今年與去年同期假投資詐欺被害民眾增加幅度。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新冠肺炎疫情期間，導致許多民眾上網購物但也導致詐騙事件急劇上升！北市警察刑警大隊統計出，今年5月與去年同期相較，假投資詐欺被害年齡層以20歲至40歲為主（佔59.9%），但50至59歲的被害民眾卻大幅增加（佔11.4%），為了預防民眾誤入陷阱，警方也製防詐圖文，3招撇步提醒民眾務必提高警覺，以守護自身財產安全。

經刑事警察大隊分析發現，111年5月與去年同期（110年5月）相較，假投資詐欺被害年齡層以20歲至40歲為主（佔59.9%），但50至59歲的被害民眾卻大幅增加（佔11.4%），請民眾務必提醒家中長輩，應慎選投資管道，避免遭詐。

另分析近期詐騙手法，假冒知名金融機構及經理的名義，以「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」等話術鼓吹被害人投資，初期帳面獲利豐厚，待被害人要提領時，卻遭工作人員表示因「操作資金超過餘額風險、提領金額存在洗錢嫌疑帳戶遭監控、警示」，並要求繳納罰款等理由拒絕出金，以榨取更多資金。

台北市政府警察局在此提醒，有投資需求的民眾，應委託依法得經營特許業務之業者辦理，投資前可至金管會及投信投顧公會（中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會SITCA）網站查詢合法立案之業者；另外，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲不明網站連結，切記不可輕易點擊，易不可輕易透漏銀行帳號、密碼等個人資訊，如有疑義應立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障。

最後台北市政府警察局特地製作「資安零信任 防詐先查證」防詐圖文，內容為「個資密碼零外洩」、「不明網站零點擊」、「不懂項目零投資」等3個口訣，期能提醒民眾務必注意網路安全防範，以守護自身財產安全。

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