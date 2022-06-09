假契約詐兆豐銀11.5億　豪宅建商「欣偉傑建設」16人遭起訴

▲北檢起訴欣偉傑建設負責人羅律煌等16人涉嫌以不實文件詐貸、逃漏稅等罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

基隆知名建設公司「欣偉傑建設」，涉嫌在2012年承建台北市中山區德惠街「中山隱」建案時，偽造相關不動產契約文件，向兆豐銀行詐貸11.5億元，雖然2016年間已全數還清，仍遭追究違法刑責，台北地檢署9日依詐欺、偽造文書，以及違反《銀行法》、《稅捐稽徵法》等罪嫌，起訴欣偉傑負責人羅律煌等16名被告。

欣偉傑建設公司前身是羅傑建設公司，從基隆起家，在基隆有多處建案成績，但曾出現跳票風波，近年力拚跨足台北市，2017年間，欣偉傑的台北市長安西路都更案，爆發強拆不同意戶房屋的爭議事件，引發社會議論。

北檢起訴指出，羅律煌在2012年間，為了在台北市中山區興建「中山隱」住宅大樓，偽造不動產買賣契約書、包商單據等不實文件，提高抵押價格後，向銀行申請土建融資，並獲核貸11億元，最後中山隱在2016年完工，銀行也在同年5月收回全數貸款。

不過用造假文件詐貸11.5億元是事實，加上檢察官還查出，欣偉傑負責人羅律煌涉嫌找裝修業者，然後以不實發票申報扣抵稅額，進而逃漏加值型營業稅238萬952元，因此最後依詐欺、偽造文書及違反《銀行法》、《稅捐稽徵法》、《商業會計法》等多項罪名起訴羅以及員工、配合廠商等16人。