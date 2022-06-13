女大生狂跳健身操！四肢痠痛就醫驚「這數值增60倍」：差點腎衰竭

▲女大生跟風跳健身操，四肢痠痛求開鬆弛劑。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

疫情期間，許多人不敢上健身房，戶外活動也不得不減少，只好在家裡跳健身操活動筋骨，順便鍛鍊筋骨。不過，一名女大生因為四肢痠痛到醫院就診，希望能開一些止痛藥和肌肉鬆弛劑，原本以為只是運動過度，不料檢查後竟是「橫紋肌溶解症」，險些引發急性腎衰竭，情況相當緊急，所幸沒有造成大礙。

義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑在臉書發文，「最近有位大學生，因為四肢痠痛到醫院就診，希望能開一些止痛藥和肌肉鬆弛劑，她笑笑的說最近運動太多了啦。但是在和她聊聊的過程開始發現不太對勁，肌肉比較沒力氣加上尿液的顏色變得很深，為了謹慎我們驗了尿抽了血。」

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洪暐傑表示，女大生血液檢查「肌酸激酶（CK)」的數值高達1萬2000，是正常的60倍，最後的診斷是橫紋肌溶解症，「關於橫紋肌溶解症，是因為肌肉產生急性損傷，進一步導致肌肉壞死，因此會覺得比較沒力氣，而這時候會有肌球蛋白到血液中，接著到尿液中，所以會出現深色的尿液，同時如果尿中肌球蛋白太多的話，腎臟會被破壞，造成急性腎衰竭，因此橫紋肌溶解症是個需要盡快處理的疾病。」

至於為什麼產生橫紋肌溶解症呢？醫師指出，女大生可能是因為疫情視訊上課，整天在家，平常沒在運動的她想說趁這個時間奮發圖強，跟風跳了流行的健身操，每次都跳很長的時間，接著就開始出現肌肉酸痛加上深色尿的情況了，「提醒大家運動雖然是件好事，但是也不要突然做遠遠超過平常量的運動囉」。

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