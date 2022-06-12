拾荒翁騎車無照又無牌　警「心軟放過不開單」被依圖利罪起訴

▲洪姓員警因為心軟放過拾荒老翁遭起訴。（圖／翻攝自Google Maps）



記者許權毅／台中報導



一時心軟竟然吃上圖利罪官司，台中清水分局一名洪姓員警，3年前在吳厝路發現一位老翁騎乘無掛牌機車，一查發現老翁還無照，原本準備要開單，在老翁不斷說明自己窮困下才沒開單，不料事情因為「太省」而曝光，洪員被檢方依照圖利罪起訴，一審法官宣判無罪，但檢方認為無照沒有勸導裁量空間，決定上訴。



台中清水分局一名洪姓員警，108年3月在吳厝路跟和睦路口，攔查一位騎乘未掛牌機車的老翁，一查發現老翁還是無照駕駛，準備開單時，老翁請求員警別開單，並說自己經濟狀況不好，車子是鄰居原本報廢給他的，自己才會拿來騎，員警到老翁住所查看，並且向鄰居求證後，決定不開單。



判決書指出，洪姓員警當下被老翁請求不要開單，但因為車輛沒有懸掛車牌懷疑是贓車，老翁表示是鄰居白男家中不要的機車，提供給老翁拿去報廢，老翁自行拿來騎乘，洪員陪同老翁前去鄰居家確認屬實後，再觀察老翁家確實經濟狀況不好，甚至要拾取廢棄農作物度日，認為如果開單會對他的家計有影響，當下基於同理心，也以為自己有裁量權，所以才沒有將舉發單交給他。





▲台中地院一審判洪員無罪，但檢方認為無照駕駛並無勸導裁量空間，提起上訴。（圖／ETtoday資料照）



不料多日後，洪員用同一張有寫過的罰單，直接劃線刪除姓名，對另一位闖紅燈林男開單，林男發現罰單上有重複填寫的痕跡，以此為理由向臺中市交通事件裁決處申訴，讓整件事情曝光，並且檢方依照涉及圖利罪起訴洪員，台中地院一審雖然判無罪，但檢方認為無照駕駛沒有勸導裁量空間，要上訴。



清水分局回應，本案已進入司法程序，目前由法院審理中，本分局對於司法判決結果將予以尊重；另洪員於109年9月已調至其他單位，等候判決確定後再行擬議。