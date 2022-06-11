揪人妻上摩鐵辯「恐慌症」發作要休息　法官：有病要去看醫生

▲高雄一名張姓人夫去年發現老婆外遇，怒對小亡求償80萬元，不過小王出庭時卻辯稱，是因為人妻恐慌症發作，才會和她一起到摩鐵休息。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名張姓人夫去年4月發現老婆外遇一名謝姓男子，2人還多次一起前往摩鐵約會，頓覺綠光照頂，怒向謝男求償80萬元。不過謝男挨告後，卻向法官辯稱，他和人妻會一起前往摩鐵休息是因為人妻「恐慌症」發作，他基於好意急忙找摩鐵讓人妻進入休息。但高雄地院審理後不信，認為身體不適應送醫，而不是到摩鐵休息，仍判謝男須賠償人夫15萬元。

張姓人夫向法官表示，自己和老婆2人在2012年結婚，不料謝男去年4月明知道老婆為已婚之人，卻仍持續和老婆交往，更多次一起前往摩鐵約會。

張男指出，同年4月底，他在車上找到他丟失的錄音筆，剛好錄到老婆外遇的關鍵性鐵證，怒對謝男求償80萬元。

庭審時，謝男則向法官辯稱，他和人妻去年年初在網路上認識，往來僅數月，不過都只有見面吃飯並用文字抒發心情。他也強調，他和人妻之間絕對沒有性行為或其他相關親密行為。

謝男還說，至於會和人妻一起上摩鐵，主因是他前往高雄洽談生意時，因天氣炎熱需要稍事梳洗換裝，加上人妻當時因恐慌症發作，而有心悸、呼吸急促與頭部暈眩等情形，需服藥等症狀緩解，因此才會一起前往摩鐵休息3小時，過程中2人也並無任何親密行為。

不過高雄地院勘驗相關證據來看，謝男和人妻2人先是討論到「車震」話題後，就進入汽車旅館休息3小時，隨後更進一步討論到日月潭旅遊等情事。

法官指出，謝男明知人妻為已婚身分，卻仍帶著她前往摩鐵梳洗，如人妻真的因為身體不適，而有恐慌症發作等情形，也應在第一時間送往醫院，怎麼會是和人妻一起前往摩鐵休息共處？因此不採信謝男的證詞，判謝男須賠償張姓人夫15萬元。全案仍可上訴。