見面前先確認長相！女網友7度約帥人夫開房間　正宮抓包崩潰了

▲彰化人夫與女網友7度約會偷情，正宮抓包憤而對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／彰化報導

彰化一名人夫透過交友軟體認識高雄的女網友，2人進而發展出婚外情，並在視訊確認長相後相約見面，甚至還到摩鐵開房間。案經正宮抓包，並對女網友提告，但女網友卻矢口否認姦情，並稱是人夫與正宮聯合想要陷害她，藉此獲取財物。不過，法官審理後，並不採信女網友說法，最終仍判她須賠償30萬元。

正宮指控，她與丈夫婚後生活美好圓滿、鶼鰈情深，但丈夫卻於2020年8月間透過交友軟體認識女網友，而對方明知道丈夫的已婚身分，卻仍於公開場合與其丈夫以男女朋友相稱，甚至還7度約會偷情、發生性行為。

正宮表示，丈夫與女網友的關係持續到2021年初時，因家中常有半夜未出聲的來電，及不明女子詢問丈夫是否在家，她才察覺到丈夫的異狀，進而詢問丈夫，這才知道丈夫早已在外搞外遇，讓她精神受到極大打擊，憤而對女網友提告求償。

對此，女網友矢口否認姦情，並稱她居住在高雄，未曾到過彰化，也沒有跟人夫以男女朋友相稱並發生性關係，也沒有用匿名電話騷擾正宮，懷疑是人夫聯手正宮對她提起訴訟，藉此獲取財物，因此請求法官駁回正宮之訴。

不過，人夫事後出面坦承外遇，並當庭清楚交代2人的見面時序，以及見面的過程，還說2人在相約見面前，還先視訊確認長相。另外，他也明白告知女網友自己已婚，而兩人也選擇繼續約會偷情。法官審理後，認定女網友嚴重侵害正宮配偶權，最終判女網友須賠償正宮30萬元。全案可上訴。