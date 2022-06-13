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社會 社會焦點 保障人權

國中女邀男友在家拍不雅片爸爸回家撞見！檢求加重　院不同調

▲桃園市廖姓男子去年8月透過交友軟體認識未滿14歲少女，認識一週後相約在其住處聊天，廖男卻對少女下手，短短7小時連續3次硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲張姓男子多次與少女發生關係，還拍下不雅照片影片。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

張姓網友與基隆某國中少女交往，2人不僅發生關係，少女還同意讓網友拍下不雅片。2020年底2人在少女家發生關係時，遭少女爸爸返家撞見，張男趁隙逃逸。一審將張男判刑1年2月、緩刑2年。檢方上訴二審求加重，但高院認為影片並非不雅片，因此維持原判。

判決指出，張男透過臉書社群，認識案發時年僅14歲的少女小悠（化名），2人進一步交往。自2020年9月中起，張男多次到少女位在基隆的家中，2人多次發生關係。總計到12月案發為止，共發生7次關係。不僅如此，少女還同意讓張男「邊做邊拍」，張男手機中存下3段影片，多張不雅照片。

2人於當年12月初又在少女家中溫存時，晚間9點左右，少女父親返家。爸爸沒多久發現女兒房間有異狀，這才發現張男竟躲藏在女兒房間內，張男落荒而逃。爸爸帶著女兒到婦幼隊報警，女兒這才坦承與張男發生關係，並拍下不少影片、照片。全案進入司法程序，檢方對張男提起公訴。

一審法院審理後，張男坦承犯罪，並與少女家屬達成和解，基隆地院審理後，認定他與少女發生關係的部分觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，判刑1年2月；但考量他達成和解，應該不致再犯，因此宣告緩刑2年。另外張男拍攝不雅照片部分，一審判決無罪。

檢方上訴二審，認為不雅照片部分：「少女姿勢為坐姿，上半身雖未著衣物，下半身僅穿著內褲，惟少女以雙手交疊置於胸部之方式，而將胸部遮掩，少女臉部轉向左側，僅臉部最右側入鏡，少女之長髮復遮掩少女之臉部右側及胸部上半部」、「裸露背部至臀部上半部之圖片（頭部及下半身均未入鏡）」及「以浴巾包覆胸部下半部而僅裸露胸部上半部位，女子之臉部僅左側臉頰及唇部入鏡，右側圖片則為被告臉部朝向鏡頭，並裸露上半身至約腹部之高度」這些均已裸露部分胸部，甚至背部至臀部上半部全部裸露，確實為猥褻照片，建請二審法院宣告有罪。

但二審高院審理後，維持一審的見解，認為這些照片「裸露胸部程度約與穿著低胸衣物或泳裝之程度相同，依現今社會通念，女性單純裸露部分胸部之照片，在寫真集等情形屢見不鮮，普通一般人對於該等照片、寫真集多以欣賞觀點視之。」因此高院不認為這些已經構成猥褻照片，仍維持一審的刑度。

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