前任是足控！妹子開房間「慣性抬腳」現任氣炸走人　網見細節笑噴

▲前男友是足控。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會有特殊癖好，就有名女網友發文表示，前男友是「足控」，每次發生關係，都要先用力吸聞她的腳。兩人分手後，她在幾個月前和現任男友交往，怎料兩人第一次開房間時，她因為太習慣前男友的癖好，意外點燃現任怒火。文章曝光後，讓大票網友全笑翻。

這名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」上貼文，提到她的前男友是足控，兩人每次去旅館開房間，「第一件事都是用力聞我剛脫下鞋子的腳，還喜歡叫我用腳去嚕他的JJ」。

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原PO坦言，起初她其實很抗拒，但後來慢慢習慣了，去開房間便會先抬起腳給對方聞，只不過兩人最終還是分手了。

▲現任男友氣炸。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

幾個月前，原PO和現任男友開始交往，前幾天兩人第一次開房間，「因為習慣動作，很自然的把腳放到他臉上」，結果，男友便大發雷霆，直接不做了，還開車載她回家。男友至今都不太理原PO，說這樣的行為實在很不衛生。

貼文曝光後，吸引2600多人按讚朝聖，網友紛紛回應，「你換一個新東西時，要記得看一下說明書，不同廠牌有不同功能」、「靠X，只有我一直笑嗎」、「笑死我，這對現任來說真是個有味道的壞習慣」、「好有畫面喔」、「本日最好笑，我笑到流眼淚」、「口味重喔」、「不是全部人都是足控啦哭」、「習慣真的是一件很靠X的事」。

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